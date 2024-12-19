Bitcoin Plus 圖標

Bitcoin Plus 價格 (XBC)

USD

Bitcoin Plus (XBC) 實時價格圖表

$0.960892
$0.960892$0.960892
-0.40%(1D)

今天 Bitcoin Plus (XBC) 的價格

今天 Bitcoin Plus (XBC) 的實時價格爲 0.960892 USD。目前其市值爲 $ 238.20K USD。XBC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitcoin Plus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.88 USD
- Bitcoin Plus 當天價格變化爲 -0.49%
- 其循環供應量爲 247.89K USD

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Bitcoin Plus (XBC) 價格表現 USD

今天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004790522651745
在過去30天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0450954302
在過去60天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1503676829
在過去90天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8239060160100825

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.004790522651745-0.49%
30天$ +0.0450954302+4.69%
60天$ -0.1503676829-15.64%
90天$ -0.8239060160100825-46.16%

Bitcoin Plus (XBC) 價格分析

Bitcoin Plus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.944372
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$ 0.966439
$ 0.966439$ 0.966439

$ 195.51
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--

-0.49%

-18.22%

Bitcoin Plus (XBC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 238.20K
$ 238.20K$ 238.20K

$ 5.88
$ 5.88$ 5.88

247.89K
247.89K 247.89K

什麼是Bitcoin Plus (XBC)

Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system.

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Bitcoin Plus (XBC) 資源

官網

大家還在問：關於 Bitcoin Plus (XBC) 的其他問題

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XBC 兌換爲當地貨幣

1 XBC 兌換 AUD
A$1.52781828
1 XBC 兌換 GBP
0.75910468
1 XBC 兌換 EUR
0.92245632
1 XBC 兌換 USD
$0.960892
1 XBC 兌換 MYR
RM4.324014
1 XBC 兌換 TRY
33.7273092
1 XBC 兌換 JPY
¥151.1483116
1 XBC 兌換 RUB
98.96226708
1 XBC 兌換 INR
81.76230028
1 XBC 兌換 IDR
Rp15,752.32534848
1 XBC 兌換 PHP
56.73106368
1 XBC 兌換 EGP
￡E.48.92862064
1 XBC 兌換 BRL
R$5.9094858
1 XBC 兌換 CAD
C$1.37407556
1 XBC 兌換 BDT
114.83620292
1 XBC 兌換 NGN
1,492.06348868
1 XBC 兌換 UAH
40.33824616
1 XBC 兌換 VES
Bs48.0446
1 XBC 兌換 PKR
Rs267.42585252
1 XBC 兌換 KZT
504.1319878
1 XBC 兌換 THB
฿33.20842752
1 XBC 兌換 TWD
NT$31.36351488
1 XBC 兌換 CHF
Fr0.85519388
1 XBC 兌換 HKD
HK$7.46613084
1 XBC 兌換 MAD
.د.م9.63774676