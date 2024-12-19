Bitcoin Plus 價格 (XBC)
今天 Bitcoin Plus (XBC) 的實時價格爲 0.960892 USD。目前其市值爲 $ 238.20K USD。XBC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitcoin Plus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.88 USD
- Bitcoin Plus 當天價格變化爲 -0.49%
- 其循環供應量爲 247.89K USD
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今天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004790522651745。
在過去30天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0450954302。
在過去60天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1503676829。
在過去90天內，Bitcoin Plus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8239060160100825。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.004790522651745
|-0.49%
|30天
|$ +0.0450954302
|+4.69%
|60天
|$ -0.1503676829
|-15.64%
|90天
|$ -0.8239060160100825
|-46.16%
Bitcoin Plus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
-0.49%
-18.22%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system.
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|1 XBC 兌換 AUD
A$1.52781828
|1 XBC 兌換 GBP
￡0.75910468
|1 XBC 兌換 EUR
€0.92245632
|1 XBC 兌換 USD
$0.960892
|1 XBC 兌換 MYR
RM4.324014
|1 XBC 兌換 TRY
₺33.7273092
|1 XBC 兌換 JPY
¥151.1483116
|1 XBC 兌換 RUB
₽98.96226708
|1 XBC 兌換 INR
₹81.76230028
|1 XBC 兌換 IDR
Rp15,752.32534848
|1 XBC 兌換 PHP
₱56.73106368
|1 XBC 兌換 EGP
￡E.48.92862064
|1 XBC 兌換 BRL
R$5.9094858
|1 XBC 兌換 CAD
C$1.37407556
|1 XBC 兌換 BDT
৳114.83620292
|1 XBC 兌換 NGN
₦1,492.06348868
|1 XBC 兌換 UAH
₴40.33824616
|1 XBC 兌換 VES
Bs48.0446
|1 XBC 兌換 PKR
Rs267.42585252
|1 XBC 兌換 KZT
₸504.1319878
|1 XBC 兌換 THB
฿33.20842752
|1 XBC 兌換 TWD
NT$31.36351488
|1 XBC 兌換 CHF
Fr0.85519388
|1 XBC 兌換 HKD
HK$7.46613084
|1 XBC 兌換 MAD
.د.م9.63774676