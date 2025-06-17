Birdei 價格 (BIRDEI)
今天 Birdei (BIRDEI) 的實時價格爲 0.0006689 USD。目前其市值爲 $ 667.55K USD。BIRDEI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Birdei 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Birdei 當天價格變化爲 -42.39%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Birdei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000492215829076248。
在過去30天內，Birdei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Birdei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Birdei 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000492215829076248
|-42.39%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Birdei 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.51%
-42.39%
-78.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted.
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|1 BIRDEI 兌換 VND
₫17.6021035
|1 BIRDEI 兌換 AUD
A$0.001023417
|1 BIRDEI 兌換 GBP
￡0.000488297
|1 BIRDEI 兌換 EUR
€0.000575254
|1 BIRDEI 兌換 USD
$0.0006689
|1 BIRDEI 兌換 MYR
RM0.002836136
|1 BIRDEI 兌換 TRY
₺0.026341282
|1 BIRDEI 兌換 JPY
¥0.096936988
|1 BIRDEI 兌換 RUB
₽0.05264243
|1 BIRDEI 兌換 INR
₹0.05772607
|1 BIRDEI 兌換 IDR
Rp10.965572016
|1 BIRDEI 兌換 KRW
₩0.915041822
|1 BIRDEI 兌換 PHP
₱0.038000209
|1 BIRDEI 兌換 EGP
￡E.0.033525268
|1 BIRDEI 兌換 BRL
R$0.003652194
|1 BIRDEI 兌換 CAD
C$0.000903015
|1 BIRDEI 兌換 BDT
৳0.081766336
|1 BIRDEI 兌換 NGN
₦1.033845151
|1 BIRDEI 兌換 UAH
₴0.027779417
|1 BIRDEI 兌換 VES
Bs0.0682278
|1 BIRDEI 兌換 PKR
Rs0.18943248
|1 BIRDEI 兌換 KZT
₸0.342844695
|1 BIRDEI 兌換 THB
฿0.021766006
|1 BIRDEI 兌換 TWD
NT$0.019752617
|1 BIRDEI 兌換 AED
د.إ0.002454863
|1 BIRDEI 兌換 CHF
Fr0.000541809
|1 BIRDEI 兌換 HKD
HK$0.005244176
|1 BIRDEI 兌換 MAD
.د.م0.00608699
|1 BIRDEI 兌換 MXN
$0.012662277