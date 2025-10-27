BFUSD（BFUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.999085 $ 0.999085 $ 0.999085 24H最低價 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高價 24H最低價 $ 0.999085$ 0.999085 $ 0.999085 24H最高價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 歷史最高 $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 最低價 $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01%

BFUSD（BFUSD）目前實時價格為 $0.999761。過去 24 小時內，BFUSD 的交易價格在 $ 0.999085 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。BFUSD 的歷史最高價為 $ 1.007，歷史最低價為 $ 0.997772。

從短期表現來看，BFUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.01%，過去 7 天內累計變動為 -0.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BFUSD（BFUSD）市場資訊

市值 $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B 流通量 1.32B 1.32B 1.32B 總供應量 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

BFUSD 的目前市值為 $ 1.32B, 它過去 24 小時的交易量為 --。BFUSD 的流通量為 1.32B，總供應量是 1320000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32B。