BER 今日價格

BER (BER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 BER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BER。

BER 目前市值在 $ 726,026 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M BER。過去 24 小時內，BER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00106735，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BER 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 +2.27%。過去一天，總交易量達到 $ 65.16。

BER（BER）市場資訊

市值 $ 726.03K$ 726.03K $ 726.03K 成交量（24H） $ 65.16$ 65.16 $ 65.16 完全稀釋市值 $ 726.03K$ 726.03K $ 726.03K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,948.062281 999,999,948.062281 999,999,948.062281

BER 的目前市值為 $ 726.03K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 65.16。BER 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999948.062281，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 726.03K。