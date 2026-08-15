Beamable Network Token 今日價格

Beamable Network Token (BMB) 今日實時價格為 $ 0.00223629，過去 24 小時內變化了 3.25%。目前 BMB 兌 USD 的匯率為 $ 0.00223629 每 BMB。

Beamable Network Token 目前市值在 $ 448,713 排名第 #-，流通供應量為 200.65M BMB。過去 24 小時內，BMB 的交易價格在 $ 0.00215717（低點）和 $ 0.00227022（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.075889，而歷史最低價為 $ 0.00141266。

短期表現方面，BMB 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.68%。過去一天，總交易量達到 $ 268.60。

Beamable Network Token（BMB）市場資訊

市值 $ 448.71K$ 448.71K $ 448.71K 成交量（24H） $ 268.60$ 268.60 $ 268.60 完全稀釋市值 $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M 流通量 200.65M 200.65M 200.65M 總供應量 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233

Beamable Network Token 的目前市值為 $ 448.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 268.60。BMB 的流通量為 200.65M，總供應量是 999998476.2864233，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.24M。