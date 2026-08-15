Aurelius 今日價格

Aurelius (SN37) 今日實時價格為 $ 0.789138，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 SN37 兌 USD 的匯率為 $ 0.789138 每 SN37。

Aurelius 目前市值在 $ 3,624,592 排名第 #-，流通供應量為 4.59M SN37。過去 24 小時內，SN37 的交易價格在 $ 0.764181（低點）和 $ 0.802027（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.27，而歷史最低價為 $ 0.00759279。

短期表現方面，SN37 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 +12.14%。過去一天，總交易量達到 $ 22.42K。

Aurelius（SN37）市場資訊

市值 $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M 成交量（24H） $ 22.42K$ 22.42K $ 22.42K 完全稀釋市值 $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M 流通量 4.59M 4.59M 4.59M 總供應量 4,593,189.821581603 4,593,189.821581603 4,593,189.821581603

Aurelius 的目前市值為 $ 3.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 22.42K。SN37 的流通量為 4.59M，總供應量是 4593189.821581603，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.62M。