assface 今日價格

assface (ASSFACE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.06%。目前 ASSFACE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ASSFACE。

assface 目前市值在 $ 26,435 排名第 #-，流通供應量為 945.18M ASSFACE。過去 24 小時內，ASSFACE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00105703，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ASSFACE 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 -21.46%。過去一天，總交易量達到 --。

assface（ASSFACE）市場資訊

市值 $ 26.44K$ 26.44K $ 26.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.56K$ 26.56K $ 26.56K 流通量 945.18M 945.18M 945.18M 總供應量 999,781,266.418722 999,781,266.418722 999,781,266.418722

assface 的目前市值為 $ 26.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASSFACE 的流通量為 945.18M，總供應量是 999781266.418722，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.56K。