apyUSD 今日價格

apyUSD (APYUSD) 今日實時價格為 $ 1.32，過去 24 小時內變化了 1.62%。目前 APYUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.32 每 APYUSD。

apyUSD 目前市值在 $ 176,398,171 排名第 #-，流通供應量為 133.37M APYUSD。過去 24 小時內，APYUSD 的交易價格在 $ 1.31（低點）和 $ 1.35（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4,799.87，而歷史最低價為 $ 0.97356。

短期表現方面，APYUSD 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 1.04M。

apyUSD（APYUSD）市場資訊

市值 $ 176.40M$ 176.40M $ 176.40M 成交量（24H） $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 完全稀釋市值 $ 176.40M$ 176.40M $ 176.40M 流通量 133.37M 133.37M 133.37M 總供應量 133,373,664.2382211 133,373,664.2382211 133,373,664.2382211

apyUSD 的目前市值為 $ 176.40M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.04M。APYUSD 的流通量為 133.37M，總供應量是 133373664.2382211，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 176.40M。