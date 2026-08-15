Apple 今日價格

Apple (APPLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.18%。目前 APPLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 APPLE。

Apple 目前市值在 $ 30,324 排名第 #-，流通供應量為 999.77M APPLE。過去 24 小時內，APPLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00332199，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，APPLE 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 -7.02%。過去一天，總交易量達到 --。

Apple（APPLE）市場資訊

市值 $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K 流通量 999.77M 999.77M 999.77M 總供應量 999,769,248.855668 999,769,248.855668 999,769,248.855668

Apple 的目前市值為 $ 30.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。APPLE 的流通量為 999.77M，總供應量是 999769248.855668，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.32K。