Allbridge Zero 今日價格

Allbridge Zero (ABR0) 今日實時價格為 $ 0.054125，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ABR0 兌 USD 的匯率為 $ 0.054125 每 ABR0。

Allbridge Zero 目前市值在 $ 1,106,185 排名第 #-，流通供應量為 20.44M ABR0。過去 24 小時內，ABR0 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 9.66，而歷史最低價為 $ 0.00778054。

短期表現方面，ABR0 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.00%。過去一天，總交易量達到 $ 3.06。

Allbridge Zero（ABR0）市場資訊

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 完全稀釋市值 $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M 流通量 20.44M 20.44M 20.44M 總供應量 97,650,072.17284167 97,650,072.17284167 97,650,072.17284167

Allbridge Zero 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.06。ABR0 的流通量為 20.44M，總供應量是 97650072.17284167，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.29M。