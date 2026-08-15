Allbridge Zero 價格 (ABR0)
Allbridge Zero (ABR0) 今日實時價格為 $ 0.054125，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ABR0 兌 USD 的匯率為 $ 0.054125 每 ABR0。
Allbridge Zero 目前市值在 $ 1,106,185 排名第 #-，流通供應量為 20.44M ABR0。過去 24 小時內，ABR0 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 9.66，而歷史最低價為 $ 0.00778054。
短期表現方面，ABR0 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.00%。過去一天，總交易量達到 $ 3.06。
Allbridge Zero 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.06。ABR0 的流通量為 20.44M，總供應量是 97650072.17284167，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.29M。
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-4.00%
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今天內，Allbridge Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Allbridge Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0011732838。
在過去60天內，Allbridge Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0002900829。
在過去90天內，Allbridge Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0011732838
|+2.17%
|60天
|$ -0.0002900829
|-0.53%
|90天
|--
|--
在 2040 年，Allbridge Zero 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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Allbridge Zero的當前價格是多少？
Allbridge Zero的交易價格為NT$1.69926464715426000000，過去24小時內的價格波動幅度為--%。此即時數據反映了全球交易所匯總的實時市場交易資訊。
ABR0與全球加密貨幣市場相比如何？
其每日變化幅度為--%，可與更廣泛的市場平均值進行對比。如果ABR0表現優於市場，這表明市場對其有強烈買入興趣，或其生態系統本身出現了積極發展。
Allbridge Zero與BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Fantom Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Aurora Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem類別的代幣相比表現如何？
在BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Fantom Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Aurora Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem類別中，ABR0憑藉交易量、市值以及--網絡上的持續活動，展現出強勁的競爭力。
Allbridge Zero今日的市值是多少？
NT$34728888.01316092560000的市值使ABR0位居第2763名，這顯示了其相對成熟度，以及投資者對其的信心程度，與其他代幣相比更具優勢。
過去24小時的價格區間是多少？
今日價格區間從NT$0E-15到NT$0E-15，為追蹤波動性和市場結構的交易者提供了參考依據。
ABR0的交易活躍度如何？
Allbridge Zero過去24小時的交易量達到了NT$--。高交易量通常與更強勁的價格走勢及更好的市場流動性相關。
供應量如何影響ABR0的估值？
目前流通中的代幣數量為20437582.189979684，供應水平有助於界定稀缺性及長期估值，特別是與採用通膨或通縮模型的其他代幣相比時。
|時間 (UTC+8)
|類型
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