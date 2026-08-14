Binance Life 今日價格

Binance Life (币安人生) 今日實時價格為 NT$ 0.47566，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 币安人生 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.47566 每 币安人生。

Binance Life 目前市值在 NT$ 475.66M 排名第 #70，流通供應量為 1.00B 币安人生。過去 24 小時內，币安人生 的交易價格在 NT$ 0.45678（低點）和 NT$ 0.48324（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 28.643804105923096758，而歷史最低價為 NT$ 0.0033360408914829368。

短期表現方面，币安人生 在過去一小時內波動了 -1.48%，過去7 天內波動了 -9.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.33K。

Binance Life（币安人生）市場資訊

排名 No.70 市值 NT$ 475.66MNT$ 475.66M NT$ 475.66M 成交量（24H） NT$ 56.33KNT$ 56.33K NT$ 56.33K 完全稀釋市值 NT$ 475.66MNT$ 475.66M NT$ 475.66M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 市場佔有率 0.02% 所屬公鏈 BSC

Binance Life 的目前市值為 NT$ 475.66M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.33K。币安人生 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 475.66M。