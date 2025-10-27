AGiXT（AGIXT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.12% 漲跌幅（1D） +0.94% 漲跌幅（7D） +21.96% 漲跌幅（7D） +21.96%

AGiXT（AGIXT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，AGIXT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。AGIXT 的歷史最高價為 $ 0.104418，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AGIXT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.12%，過去 24 小時內變動為 +0.94%，過去 7 天內累計變動為 +21.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AGiXT（AGIXT）市場資訊

市值 $ 548.95K$ 548.95K $ 548.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 548.95K$ 548.95K $ 548.95K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

AGiXT 的目前市值為 $ 548.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AGIXT 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999837.38，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 548.95K。