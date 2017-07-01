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Tezos 今日價格
Tezos (XTZ) 今日實時價格為 NT$ 0.1926，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 XTZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1926 每 XTZ。
Tezos 目前市值在 NT$ 209.52M 排名第 #115，流通供應量為 1.09B XTZ。過去 24 小時內，XTZ 的交易價格在 NT$ 0.1912（低點）和 NT$ 0.1976（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 293.2473232501868732408，而歷史最低價為 NT$ 7.1941391671323071924。
短期表現方面，XTZ 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 -4.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.02K。
Tezos（XTZ）市場資訊
NT$ 209.52M
NT$ 209.52MNT$ 209.52M
NT$ 59.02K
NT$ 59.02KNT$ 59.02K
NT$ 213.37M
NT$ 213.37MNT$ 213.37M
1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872
NT$ 15.0212
NT$ 15.0212NT$ 15.0212
Tezos 的目前市值為 NT$ 209.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.02K。XTZ 的流通量為 1.09B，總供應量是 1107859255.153872，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 213.37M。
Tezos 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1912
NT$ 0.1912NT$ 0.1912
24H最低價
NT$ 0.1976
NT$ 0.1976NT$ 0.1976
24H最高價
NT$ 0.1912
NT$ 0.1912NT$ 0.1912
NT$ 0.1976
NT$ 0.1976NT$ 0.1976
NT$ 293.2473232501868732408
NT$ 293.2473232501868732408NT$ 293.2473232501868732408
NT$ 7.1941391671323071924
NT$ 7.1941391671323071924NT$ 7.1941391671323071924
Tezos（XTZ）價格歷史 TWD
跟蹤 Tezos 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.050892
|-0.82%
|30天
|NT$ -0.0368
|-16.05%
|60天
|NT$ -0.0551
|-22.25%
|90天
|NT$ -0.1641
|-46.01%
Tezos 今日價格變化
今天，XTZ 記錄了 NT$ -0.050892 (-0.82%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Tezos 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0368 (-16.05%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Tezos 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，XTZ 的變化為 NT$ -0.0551 (-22.25%)，從而更廣泛地了解其表現。
Tezos 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1641 (-46.01%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 XTZ 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
XTZ_USDT在4小時周期內運行於0.1953價格位。價格位於S1支撐點0.1951上方，同時處於中軸點0.1964下方的區間內。市場結構呈現窄幅震盪特徵，多空雙方在0.1951至0.1964這一狹窄通道內展開拉鋸戰。目前價格距離上方中軸阻力位0.1964僅差0.0011，距離下方S1支撐位0.1951也僅差0.0002。整體看來，市場的支撐與阻力層次分明，但價格仍受制於中軸線的壓制，尚未形成有效突破態勢。
短期均線組呈現買入信號，EMA指標同步確認多頭排列。MACD指標出現金叉形態，動能柱狀圖顯示買盤力量正在逐步積聚。RSI指標則處於中性區域，未出現超買或超賣的極端情況。KDJ與StochRSI指標數值顯示市場動能分布較為分散，快慢線尚未形成強烈的同向共振。布林帶開口維持平穩，波動率未發生顯著擴張或收縮，市場目前處於存量資金換手階段。
近端關鍵支撐位於0.1951，距現價僅0.0002；近端關鍵阻力位於0.1964，距現價僅0.0011。遠端參考支撐位於0.1943，遠端參考阻力位於0.1972。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Tezos 的價格？
以下為繁體中文的翻譯內容：
幾個關鍵因素會影響 Tezos (XTZ) 的價格：
1. 網路採用率與開發者活動——在 Tezos 上建構的 dApp 與專案越多，需求便會隨之增加。
2. 質押獎勵——Tezos 的權益證明機制吸引著尋求被動收入的投資人。
3. 治理升級——Tezos 的自我修訂協議可實現無縫更新。
4. 市場情緒與加密貨幣趨勢。
5. 機構合作夥伴關係與企業採用。
6. 來自其他智慧合約平台（如以太坊）的競爭。
7. 影響區塊鏈技術的監管發展。
8. 整體加密貨幣市場狀況以及與比特幣的相關性。
為什麼人們想知道 Tezos 今天的價格？
人們想要了解今日的Tezos（XTZ）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格走勢有助於評估獲利能力和風險水準。
Tezos 的價格預測
Tezos（XTZ）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XTZ 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Tezos (XTZ) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Tezos 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 Tezos
Tezos (XTZ) 是一個去中心化、開源的區塊鏈網路，能夠執行點對點交易，並作為部署智能合約的平台。該網路被設計為具有「自我修正」的能力，這使得它能夠在不需要分裂或分叉網路成為兩個不同區塊鏈的情況下進行自我升級。這個特性旨在改善協議的長期可升級性、安全性和性能。Tezos 的共識機制是一種獨特的委託權益證明 (DPoS)，在此機制中，代幣持有者通過投票參與網路升級。該網路的原生加密貨幣，XTZ，被用於交易費用和抵押，這個過程有助於保護網路安全並參與其治理。
如何在台灣購買和投資 Tezos
準備好開始使用 Tezos 了嗎？在 MEXC 購買 XTZ 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Tezos 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Tezos (XTZ) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Tezos 將立即存入您的錢包。
Tezos 能做什麼？
擁有 Tezos 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Tezos (XTZ)
Tezos是一個具有圖靈完備智能合約的區塊鏈網路。主網路已經與2018年9月正式上線。Tezos早於2014年就已經注意到了區塊鏈網路的治理缺陷，最早提出了鏈上自治的解決方案。Tezos的協議被經過精心設計，以便於更加方便地進行參數修正與協議迭代更新。通過鏈上自治系統，代幣持有者可以決定系統的升級路線與優先順序，這將有助於解決爭端，告別網路硬分叉。此外，Tezos採用特有的LPOS機制，目前已經有超過470多位來自世界各地的驗證者參與保護網路，再加之代碼層面的形式驗證設計，最大限度保證了整個網路的安全性。
白皮書
Tezos 採用原生數位貨幣「tez」，符號為 ꜩ，支援整個生態系的關鍵活動。tez 可用於支付交易手續費、執行智慧合約，以及參與治理投票。使用者亦可透過將代幣鎖定一段時間來賺取質押獎勵（staking rewards），此機制常被類比為在儲蓄帳戶中賺取利息，同時也為網路安全做出貢獻。年化質押獎勵通常落在 5–6% 區間，這些獎勵所帶來的內建通貨膨脹，目標是維持可預期性與永續性。Tezos 不依賴昂貴的挖礦設備，而是讓任何持有足夠代幣的使用者皆能協助保障網路安全；目前成為驗證者（validator）所需的最低門檻已調降至 6,000 tez，以鼓勵更廣泛的參與。為提升效率，Tezos 亦針對不活躍情形進行處理：若某地址長期未有活動，其質押權限將暫時失效，直至該地址恢復活躍為止，確保安全性與治理權皆由積極參與者所掌握。
Tezos 協議最初由 L.M. Goodman 構思，並於 2014 年發表原始白皮書。如今，Tezos 由全球開發者、研究人員與使用者組成的社群共同開發與維護，而非由單一中心化團隊運營。持續的開發工作由多家組織支持，其中包括 Tezos 基金會（Tezos Foundation），該基金會提供資助以推動技術開發、研究及社群計畫。隨著時間推移，生態系已擴展至涵蓋全球眾多開發公司與組織。Tezos 的關鍵特徵在於：無任何單一組織能掌控其演進方向；取而代之的是，代幣持有者透過治理系統引導專案發展方向。這種去中心化架構已吸引大量開發團隊、研究機構與企業於 Tezos 上建構應用，有助確保平台依使用者需求前進，而非遵循任一團體的優先事項。
Tezos 是一個為持續改良而打造的數位帳本，讓社群成員能提交升級構想，並共同決定哪些構想應被採納。其中一項重要元素是「網路外殼（network shell）」—— 這是一層相容性介面，協助不同協議版本在升級期間順暢運作，並降低從一個版本過渡到下一個版本時所產生的摩擦。在安全性方面，Tezos 採用權益證明（proof-of-stake）機制：使用者將代幣鎖定作為某種安全保證金；若試圖不誠實行事，便可能失去該筆保證金；反之，誠實參與則可獲得獎勵。與傳統挖礦相比，此模型更節能，且其設計旨在將激勵機制與保護網路目標對齊。Tezos 內建智能合約，當預設條件達成時即自動執行。這些合約以 Tezos 專用的程式語言撰寫，著重於安全性與可靠性；平台亦支援多種程式框架，為開發者提供更廣泛的選擇。另一項核心特色在於升級驗證方式：一旦變更獲批准，便會先於獨立測試網路經歷一段專屬測試期，待確認無誤後才部署至主網，藉此降低技術風險，並協助保障用戶資產。
Tezos 是一個區塊鏈平台，其設計目標是無需透過破壞性的鏈分裂（chain splits）即可進行變更與升級，採用「自我修正」（self-amendment）機制，讓協議能隨時間自主更新。它常被比擬為一支智慧型手機：可安裝並測試新版本，但僅在使用者批准更新後才正式啟用。該網路以權益證明（proof-of-stake）機制保障安全性，意即參與者需質押代幣（lock coins）以協助運作及守衛鏈；Tezos 同時支援智能合約，供開發應用程式之用。其最突出的特色在於由代幣持有者主導治理：持有 Tezos 的人可針對網路規則的修改進行投票，使控制權掌握在社群手中。自 2018 年上線以來，Tezos 已透過此鏈上治理流程成功完成多次協議升級，證實了自我修正模型於真實世界環境中確實可行。
Tezos 透過基於鏈上治理節奏的方式持續發展，此節奏由週期性投票循環構成，每個循環約為三個月。每個循環分為四個階段——提案、投票、測試與啟用——使升級能以受控的順序，從建議逐步推進至部署。在提案階段，任何人都可提交旨在改善平台的構想；在投票階段，使用者決定哪些提案應進入下一階段。通過投票的提案將先於獨立網路進行測試，並於主網啟用前進行最終確認投票。此結構化方法旨在確保所有升級均經過充分測試，且獲得強大的社群支持。此外，此治理系統亦可根據實際投票參與率，隨時間動態調整參與門檻，讓整個流程維持高度回應性。自上線以來，Tezos 已實施多次升級，包括智慧合約功能強化、手續費降低與交易速度提升等，並持續依據社群需求與技術演進而持續演化。
Tezos資源
要更深入地瞭解 Tezos，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Tezos的其他問題
如果 Tezos 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Tezos 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Tezos 今日價格為 NT$ 6.155496。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Tezos 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 XTZ 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Tezos 的交易量為 --。
XTZ 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Tezos 價格，請造訪 XTZ 價格頁面了解更多資訊。
XTZ 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,639.34
-1.23%
ETH
1,867.19
-0.69%
GOLD(XAUT)
4,363.09
+0.30%
USDC
1.00066
-0.01%
SOL
75.28
-0.48%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 XTZ/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Tezos 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Tezos 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Tezos (XTZ) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Tezos（XTZ）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
XTZUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 XTZ。在 MEXC 上探索 XTZUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$6.155496
NT$6.155496NT$6.155496
-0.91%
303.97K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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