Tezos 今日價格

Tezos (XTZ) 今日實時價格為 NT$ 0.1926，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 XTZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1926 每 XTZ。

Tezos 目前市值在 NT$ 209.52M 排名第 #115，流通供應量為 1.09B XTZ。過去 24 小時內，XTZ 的交易價格在 NT$ 0.1912（低點）和 NT$ 0.1976（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 293.2473232501868732408，而歷史最低價為 NT$ 7.1941391671323071924。

短期表現方面，XTZ 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 -4.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.02K。

Tezos（XTZ）市場資訊

排名 No.115 市值 NT$ 209.52MNT$ 209.52M NT$ 209.52M 成交量（24H） NT$ 59.02KNT$ 59.02K NT$ 59.02K 完全稀釋市值 NT$ 213.37MNT$ 213.37M NT$ 213.37M 流通量 1.09B 1.09B 1.09B 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 市場佔有率 0.01% 發行日期 2017-07-01 00:00:00 發行價格 NT$ 15.0212NT$ 15.0212 NT$ 15.0212 所屬公鏈 XTZ

Tezos 的目前市值為 NT$ 209.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.02K。XTZ 的流通量為 1.09B，總供應量是 1107859255.153872，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 213.37M。