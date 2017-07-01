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Tezos 目前實時價格為 0.1926 TWD。XTZ 市值為 209,524,455.385898922 TWD。追蹤台灣的 XTZ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Tezos 目前實時價格為 0.1926 TWD。XTZ 市值為 209,524,455.385898922 TWD。追蹤台灣的 XTZ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Tezos實時價格 (XTZ)

1 XTZ 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$6.155496
NT$6.155496NT$6.155496
-0.82%1D
TWD
Tezos (XTZ) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:07:05 (UTC+8)

Tezos 今日價格

Tezos (XTZ) 今日實時價格為 NT$ 0.1926，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 XTZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1926 每 XTZ。

Tezos 目前市值在 NT$ 209.52M 排名第 #115，流通供應量為 1.09B XTZ。過去 24 小時內，XTZ 的交易價格在 NT$ 0.1912（低點）和 NT$ 0.1976（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 293.2473232501868732408，而歷史最低價為 NT$ 7.1941391671323071924

短期表現方面，XTZ 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 -4.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.02K

Tezos（XTZ）市場資訊

No.115

NT$ 209.52M
NT$ 209.52MNT$ 209.52M

NT$ 59.02K
NT$ 59.02KNT$ 59.02K

NT$ 213.37M
NT$ 213.37MNT$ 213.37M

1.09B
1.09B 1.09B

--
----

1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872

0.01%

2017-07-01 00:00:00

NT$ 15.0212
NT$ 15.0212NT$ 15.0212

XTZ

Tezos 的目前市值為 NT$ 209.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.02K。XTZ 的流通量為 1.09B，總供應量是 1107859255.153872，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 213.37M

Tezos 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1912
NT$ 0.1912NT$ 0.1912
24H最低價
NT$ 0.1976
NT$ 0.1976NT$ 0.1976
24H最高價

NT$ 0.1912
NT$ 0.1912NT$ 0.1912

NT$ 0.1976
NT$ 0.1976NT$ 0.1976

NT$ 293.2473232501868732408
NT$ 293.2473232501868732408NT$ 293.2473232501868732408

NT$ 7.1941391671323071924
NT$ 7.1941391671323071924NT$ 7.1941391671323071924

-0.11%

-0.82%

-4.75%

-4.75%

Tezos（XTZ）價格歷史 TWD

跟蹤 Tezos 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.050892-0.82%
30天NT$ -0.0368-16.05%
60天NT$ -0.0551-22.25%
90天NT$ -0.1641-46.01%
Tezos 今日價格變化

今天，XTZ 記錄了 NT$ -0.050892 (-0.82%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Tezos 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0368 (-16.05%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Tezos 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XTZ 的變化為 NT$ -0.0551 (-22.25%)，從而更廣泛地了解其表現。

Tezos 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1641 (-46.01%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Tezos（XTZ）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Tezos 價格歷史頁面

Tezos 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Tezos 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Tezos 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 XTZ 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

XTZ_USDT在4小時周期內運行於0.1953價格位。價格位於S1支撐點0.1951上方，同時處於中軸點0.1964下方的區間內。市場結構呈現窄幅震盪特徵，多空雙方在0.1951至0.1964這一狹窄通道內展開拉鋸戰。目前價格距離上方中軸阻力位0.1964僅差0.0011，距離下方S1支撐位0.1951也僅差0.0002。整體看來，市場的支撐與阻力層次分明，但價格仍受制於中軸線的壓制，尚未形成有效突破態勢。 短期均線組呈現買入信號，EMA指標同步確認多頭排列。MACD指標出現金叉形態，動能柱狀圖顯示買盤力量正在逐步積聚。RSI指標則處於中性區域，未出現超買或超賣的極端情況。KDJ與StochRSI指標數值顯示市場動能分布較為分散，快慢線尚未形成強烈的同向共振。布林帶開口維持平穩，波動率未發生顯著擴張或收縮，市場目前處於存量資金換手階段。 近端關鍵支撐位於0.1951，距現價僅0.0002；近端關鍵阻力位於0.1964，距現價僅0.0011。遠端參考支撐位於0.1943，遠端參考阻力位於0.1972。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Tezos 的價格？

以下為繁體中文的翻譯內容：

幾個關鍵因素會影響 Tezos (XTZ) 的價格：

1. 網路採用率與開發者活動——在 Tezos 上建構的 dApp 與專案越多，需求便會隨之增加。
2. 質押獎勵——Tezos 的權益證明機制吸引著尋求被動收入的投資人。
3. 治理升級——Tezos 的自我修訂協議可實現無縫更新。
4. 市場情緒與加密貨幣趨勢。
5. 機構合作夥伴關係與企業採用。
6. 來自其他智慧合約平台（如以太坊）的競爭。
7. 影響區塊鏈技術的監管發展。
8. 整體加密貨幣市場狀況以及與比特幣的相關性。

為什麼人們想知道 Tezos 今天的價格？

人們想要了解今日的Tezos（XTZ）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格走勢有助於評估獲利能力和風險水準。

Tezos 的價格預測

Tezos（XTZ）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XTZ 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Tezos (XTZ) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Tezos 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Tezos 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Tezos 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XTZ 2026–2027 年價格的預測。

關於 Tezos

Tezos (XTZ) 是一個去中心化、開源的區塊鏈網路，能夠執行點對點交易，並作為部署智能合約的平台。該網路被設計為具有「自我修正」的能力，這使得它能夠在不需要分裂或分叉網路成為兩個不同區塊鏈的情況下進行自我升級。這個特性旨在改善協議的長期可升級性、安全性和性能。Tezos 的共識機制是一種獨特的委託權益證明 (DPoS)，在此機制中，代幣持有者通過投票參與網路升級。該網路的原生加密貨幣，XTZ，被用於交易費用和抵押，這個過程有助於保護網路安全並參與其治理。

如何在台灣購買和投資 Tezos

準備好開始使用 Tezos 了嗎？在 MEXC 購買 XTZ 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Tezos 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Tezos (XTZ) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Tezos 將立即存入您的錢包。
Tezos (XTZ) 購買教程

Tezos 能做什麼？

擁有 Tezos 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上購買 Tezos (XTZ) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
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合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Tezos (XTZ)

Tezos是一個具有圖靈完備智能合約的區塊鏈網路。主網路已經與2018年9月正式上線。Tezos早於2014年就已經注意到了區塊鏈網路的治理缺陷，最早提出了鏈上自治的解決方案。Tezos的協議被經過精心設計，以便於更加方便地進行參數修正與協議迭代更新。通過鏈上自治系統，代幣持有者可以決定系統的升級路線與優先順序，這將有助於解決爭端，告別網路硬分叉。此外，Tezos採用特有的LPOS機制，目前已經有超過470多位來自世界各地的驗證者參與保護網路，再加之代碼層面的形式驗證設計，最大限度保證了整個網路的安全性。

白皮書

Tezos資源

要更深入地瞭解 Tezos，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Tezos網站
區塊查詢

類別 :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemGovernance

人們還問：關於Tezos的其他問題

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Tezos（XTZ）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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XTZUSDT（合約交易）

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在 MEXC 上交易 Tezos (XTZ) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XTZ/USDT
NT$6.155496
NT$6.155496NT$6.155496
-0.91%
303.97K (USDT)

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NT$0.4902664NT$0.4902664

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NT$9.182108NT$9.182108

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NT$8.774618NT$8.774618

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NT$9.3649192NT$9.3649192

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NT$29.9979756NT$29.9979756

+32.79%

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NT$3.7610528NT$3.7610528

+23.19%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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