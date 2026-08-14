XP8 今日價格

XP8 (XP8) 今日實時價格為 NT$ 0.00116，過去 24 小時內變化了 63.38%。目前 XP8 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00116 每 XP8。

XP8 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- XP8。過去 24 小時內，XP8 的交易價格在 NT$ 0.00071（低點）和 NT$ 0.00174（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，XP8 在過去一小時內波動了 +19.58%，過去7 天內波動了 +45.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 40.79K。

XP8（XP8）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 40.79KNT$ 40.79K NT$ 40.79K 完全稀釋市值 NT$ 31.55KNT$ 31.55K NT$ 31.55K 流通量 ---- -- 總供應量 27,196,758 27,196,758 27,196,758 所屬公鏈 TONCOIN

XP8 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 40.79K。XP8 的流通量為 --，總供應量是 27196758，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.55K。