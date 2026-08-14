ELIS 今日價格

ELIS (XLS) 今日實時價格為 NT$ 0.0114，過去 24 小時內變化了 12.79%。目前 XLS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0114 每 XLS。

ELIS 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #-，流通供應量為 0.00 XLS。過去 24 小時內，XLS 的交易價格在 NT$ 0.010103（低點）和 NT$ 0.012799（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，XLS 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +12.86%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.66K。

ELIS（XLS）市場資訊

市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 5.66KNT$ 5.66K NT$ 5.66K 完全稀釋市值 NT$ 2.28MNT$ 2.28M NT$ 2.28M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 總供應量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 NONE

ELIS 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.66K。XLS 的流通量為 0.00，總供應量是 200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.28M。