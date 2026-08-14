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Waves 目前實時價格為 0,1927 TWD。WAVES 市值為 25.004.393,578 TWD。追蹤台灣的 WAVES 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Waves 目前實時價格為 0,1927 TWD。WAVES 市值為 25.004.393,578 TWD。追蹤台灣的 WAVES 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Waves 圖標

Waves實時價格 (WAVES)

1 WAVES 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$6,158692
NT$6,158692NT$6,158692
-1.33%1D
TWD
Waves (WAVES) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:01:45 (UTC+8)

Waves 今日價格

Waves (WAVES) 今日實時價格為 NT$ 0,1927，過去 24 小時內變化了 1,33%。目前 WAVES 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,1927 每 WAVES。

Waves 目前市值在 NT$ 25.00M 排名第 #536，流通供應量為 129.76M WAVES。過去 24 小時內，WAVES 的交易價格在 NT$ 0,1912（低點）和 NT$ 0,1979（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.992,8880300557039556，而歷史最低價為 NT$ 3,9209807014465331432

短期表現方面，WAVES 在過去一小時內波動了 %0,00，過去7 天內波動了 -%7,41。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.10K

Waves（WAVES）市場資訊

No.536

NT$ 25.00M
NT$ 25.00MNT$ 25.00M

NT$ 62.10K
NT$ 62.10KNT$ 62.10K

NT$ 25,00M
NT$ 25,00MNT$ 25,00M

129.76M
129.76M 129.76M

--
----

129.758.140
129.758.140 129.758.140

WAVES

Waves 的目前市值為 NT$ 25.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.10K。WAVES 的流通量為 129.76M，總供應量是 129758140，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 25,00M

Waves 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,1912
NT$ 0,1912NT$ 0,1912
24H最低價
NT$ 0,1979
NT$ 0,1979NT$ 0,1979
24H最高價

NT$ 0,1912
NT$ 0,1912NT$ 0,1912

NT$ 0,1979
NT$ 0,1979NT$ 0,1979

NT$ 1.992,8880300557039556
NT$ 1.992,8880300557039556NT$ 1.992,8880300557039556

NT$ 3,9209807014465331432
NT$ 3,9209807014465331432NT$ 3,9209807014465331432

%0,00

-%1,32

-%7,41

-%7,41

Waves（WAVES）價格歷史 TWD

跟蹤 Waves 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0,083015-%1,32
30天NT$ -0,0652-%25,29
60天NT$ -0,0826-%30,01
90天NT$ -0,2117-%52,35
Waves 今日價格變化

今天，WAVES 記錄了 NT$ -0,083015 (-%1,32) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Waves 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,0652 (-%25,29)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Waves 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WAVES 的變化為 NT$ -0,0826 (-%30,01)，從而更廣泛地了解其表現。

Waves 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,2117 (-%52,35)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Waves（WAVES）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Waves 價格歷史頁面

Waves 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Waves 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Waves 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WAVES 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

WAVES_USDT在4小時周期內運行於0.1965中樞下方0.0005單位處。價格位於S1與中樞之間的窄幅區間。樞軸體系顯示現價貼近中軸下沿，多空結構處於平衡臨界點。短期均線組全線呈現買入信號，MACD形成金叉形態，RSI處於超賣區域，快慢指標出現方向分層，動能修復跡象顯現。波動率維持低位收斂狀態。上方R1價位0.1977距離現價0.0017單位，R2價位0.1999距離現價0.0039單位；下方S1價位0.1943距離現價0.0017單位，S2價位0.1931距離現價0.0029單位。近端阻力與支撐間距對稱，遠端參考位則提供擴展空間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Waves 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

WAVES代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 平台採用度——建立在Waves區塊鏈上的dApps與DeFi專案的成長情況
2. 技術發展——共識機制與智慧合約功能的更新進展
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
4. 交易量——各交易所的流動性水準

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Waves 今天的價格？

人們希望了解今日的 WAVES 僅價，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買賣；投資人則會追蹤每日表現，以評估持有資產的價值並做出策略性調整。

Waves 的價格預測

Waves（WAVES）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WAVES 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 %0,00
Waves (WAVES) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Waves 的價格可能實現 %0,00 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Waves 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Waves 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WAVES 2026–2027 年價格的預測。

關於 Waves

Waves (WAVES) 是一個區塊鏈平台，允許用戶生成自己的代幣，然後可以用於他們自己的項目或作為加密貨幣。該平台旨在改進早期區塊鏈平台的功能，提供更高的速度、實用性和用戶友好性。Waves 使用權益證明共識算法，並有固定供應量的1億個WAVES代幣。該平台常用於首次代幣發行（ICOs），因為它允許用戶發行自己的加密貨幣並使用即插即用的智能合約建立應用程序。

如何在台灣購買和投資 Waves

準備好開始使用 Waves 了嗎？在 MEXC 購買 WAVES 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Waves 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Waves (WAVES) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Waves 將立即存入您的錢包。
Waves (WAVES) 購買教程

Waves 能做什麼？

擁有 Waves 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Waves (WAVES) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Waves (WAVES)

Waves是一個多用途的區塊鏈平臺，並支持各種用例，包括去中心化的應用程序（DApps）和智能合約。

Waves資源

要更深入地瞭解 Waves，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Waves網站
區塊查詢

類別 :

Proof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

人們還問：關於Waves的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:01:45 (UTC+8)

Waves（WAVES）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Waves 的更多資訊

WAVESUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WAVES。在 MEXC 上探索 WAVESUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Waves (WAVES) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Waves 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WAVES/USDT
NT$6,1523
NT$6,1523NT$6,1523
-%1,38
319.35K (USDT)
WAVES/USDC
NT$6,145908
NT$6,145908NT$6,145908
-%1,32
131.47K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

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比特幣

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Tether Gold

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Solana

Solana

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以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,2534996
NT$2,2534996NT$2,2534996

+%271,10

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,16468988
NT$0,16468988NT$0,16468988

-%12,70

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,4928232
NT$0,4928232NT$0,4928232

-%20,10

up

up

UPROBINHOOD

NT$9,277988
NT$9,277988NT$9,277988

+%24,80

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8,8612296
NT$8,8612296NT$8,8612296

-%0,37

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,2534996
NT$2,2534996NT$2,2534996

+%271,10

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9,1376836
NT$9,1376836NT$9,1376836

+%146,96

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,346871468
NT$0,346871468NT$0,346871468

+%66,23

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30,302874
NT$30,302874NT$30,302874

+%34,14

Cap

Cap

CAP

NT$2,2173848
NT$2,2173848NT$2,2173848

+%27,93

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WAVES 兌 TWD 計算器

數量

WAVES
WAVES
TWD
TWD

1 WAVES = 6,158692 TWD