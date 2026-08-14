Waves 今日價格

Waves (WAVES) 今日實時價格為 NT$ 0,1927，過去 24 小時內變化了 1,33%。目前 WAVES 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,1927 每 WAVES。

Waves 目前市值在 NT$ 25.00M 排名第 #536，流通供應量為 129.76M WAVES。過去 24 小時內，WAVES 的交易價格在 NT$ 0,1912（低點）和 NT$ 0,1979（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.992,8880300557039556，而歷史最低價為 NT$ 3,9209807014465331432。

短期表現方面，WAVES 在過去一小時內波動了 %0,00，過去7 天內波動了 -%7,41。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.10K。

Waves（WAVES）市場資訊

排名 No.536 市值 NT$ 25.00MNT$ 25.00M NT$ 25.00M 成交量（24H） NT$ 62.10KNT$ 62.10K NT$ 62.10K 完全稀釋市值 NT$ 25,00MNT$ 25,00M NT$ 25,00M 流通量 129.76M 129.76M 129.76M 最大供應量 ---- -- 總供應量 129.758.140 129.758.140 129.758.140 所屬公鏈 WAVES

Waves 的目前市值為 NT$ 25.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.10K。WAVES 的流通量為 129.76M，總供應量是 129758140，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 25,00M。