USDC

USDC 由 CIRCLE 發行，是一個完全抵押美元的穩定幣，並基於 CENTER 開發的開源法幣穩定幣框架。USDC 通過提供具有詳細財務和運營透明度的解決方案，解決現有加密貨幣市場存在的問題。USDC 在美國貨幣流通法規的監管框架內運營，與已建立的銀行合作夥伴和審計師合作，並建立在開放式會員制度的基礎上，任何符合條件的金融機構可以加入。

幣種名稱USDC

排名No.7

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0179%

交易額/市值（24小時）14.19%

流通供應量61,726,703,987.61317

最大供應量0

總供應量61,726,703,987.61317

流通率%

發行日期2018-09-30 00:00:00

資產首次發行價格1 USDT

歷史最高價2.349556378332484,2021-11-16

最低價0.8774,2023-03-11

所屬公鏈ETH

簡介USDC 由 CIRCLE 發行，是一個完全抵押美元的穩定幣，並基於 CENTER 開發的開源法幣穩定幣框架。USDC 通過提供具有詳細財務和運營透明度的解決方案，解決現有加密貨幣市場存在的問題。USDC 在美國貨幣流通法規的監管框架內運營，與已建立的銀行合作夥伴和審計師合作，並建立在開放式會員制度的基礎上，任何符合條件的金融機構可以加入。

所屬板塊

社媒

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