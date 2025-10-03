TICS 目前實時價格為 0.02646 USD。跟蹤 TICS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TICS 價格趨勢。TICS 目前實時價格為 0.02646 USD。跟蹤 TICS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TICS 價格趨勢。

更多關於 TICS

TICS 價格資訊

TICS 白皮書

TICS 幣種官網

TICS 代幣經濟

TICS 價格預測

TICS 價格歷史

TICS 購買指南

TICS 兌換法幣計算

TICS 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

TICS 圖標

TICS實時價格 (TICS)

1 TICS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02648
$0.02648$0.02648
-5.99%1D
USD
TICS (TICS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:24:50 (UTC+8)

TICS（TICS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02632
$ 0.02632$ 0.02632
24H最低價
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295
24H最高價

$ 0.02632
$ 0.02632$ 0.02632

$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

-3.40%

-5.99%

-11.39%

-11.39%

TICS（TICS）目前實時價格為 $ 0.02646。過去 24 小時內，TICS 的交易價格在 $ 0.02632$ 0.0295 之間波動，市場活躍度顯著。TICS 的歷史最高價為 $ 2.5719853250516347，歷史最低價為 $ 0.030720054210987374

從短期表現來看，TICS 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.40%，過去 24 小時內變動為 -5.99%，過去 7 天內累計變動為 -11.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TICS（TICS）市場資訊

No.3921

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 130.48K
$ 130.48K$ 130.48K

$ 36.04M
$ 36.04M$ 36.04M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

TICS 的目前市值為 $ 2.18M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 130.48K。TICS 的流通量為 82.26M，總供應量是 1361867964，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.04M

TICS（TICS）價格歷史 USD

跟蹤 TICS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0016872-5.99%
30天$ -0.00984-27.11%
60天$ -0.03284-55.38%
90天$ -1.70134-98.47%
TICS 今日價格變化

今天，TICS 記錄了 $ -0.0016872 (-5.99%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

TICS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00984 (-27.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

TICS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TICS 的變化為 $ -0.03284 (-55.38%)，從而更廣泛地了解其表現。

TICS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -1.70134 (-98.47%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 TICS（TICS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 TICS 價格歷史頁面

什麼是TICS (TICS)

Qubetics 是一個去中心化的 Layer 1 區塊鏈協議，旨在將主要 Web3 網路整合成一個統一、互通的生態系統。完全相容 EVM 且建構於 Cosmos SDK 之上，Qubetics 讓用戶能夠在多條鏈之間無縫互動，同時透過非託管錢包完全掌控自己的資產。

TICS在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 TICS 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TICS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 TICS 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 TICS 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

TICS 價格預測 (USD)

TICS（TICS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 TICS（TICS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 TICS 的長期和短期價格預測。

現在就查看 TICS 價格預測

TICS（TICS）代幣經濟

了解 TICS（TICS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TICS 代幣的完整經濟學

如何購買TICS (TICS)

正在尋找如何購買 TICS？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買TICS。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

TICS 兌換為當地貨幣

1 TICS（TICS）至 VND
696.2949
1 TICS（TICS）至 AUD
A$0.0399546
1 TICS（TICS）至 GBP
0.0195804
1 TICS（TICS）至 EUR
0.022491
1 TICS（TICS）至 USD
$0.02646
1 TICS（TICS）至 MYR
RM0.111132
1 TICS（TICS）至 TRY
1.102059
1 TICS（TICS）至 JPY
¥3.88962
1 TICS（TICS）至 ARS
ARS$37.69227
1 TICS（TICS）至 RUB
2.1752766
1 TICS（TICS）至 INR
2.3477958
1 TICS（TICS）至 IDR
Rp440.9998236
1 TICS（TICS）至 KRW
37.267587
1 TICS（TICS）至 PHP
1.532034
1 TICS（TICS）至 EGP
￡E.1.2629358
1 TICS（TICS）至 BRL
R$0.1410318
1 TICS（TICS）至 CAD
C$0.0367794
1 TICS（TICS）至 BDT
3.218859
1 TICS（TICS）至 NGN
38.7406152
1 TICS（TICS）至 COP
$102.957183
1 TICS（TICS）至 ZAR
R.0.4556412
1 TICS（TICS）至 UAH
1.0912104
1 TICS（TICS）至 TZS
T.Sh.65.01222
1 TICS（TICS）至 VES
Bs4.81572
1 TICS（TICS）至 CLP
$25.5339
1 TICS（TICS）至 PKR
Rs7.4429334
1 TICS（TICS）至 KZT
14.4826164
1 TICS（TICS）至 THB
฿0.8557164
1 TICS（TICS）至 TWD
NT$0.8041194
1 TICS（TICS）至 AED
د.إ0.0971082
1 TICS（TICS）至 CHF
Fr0.0209034
1 TICS（TICS）至 HKD
HK$0.2058588
1 TICS（TICS）至 AMD
֏10.1378844
1 TICS（TICS）至 MAD
.د.م0.2405214
1 TICS（TICS）至 MXN
$0.4865994
1 TICS（TICS）至 SAR
ريال0.0989604
1 TICS（TICS）至 ETB
Br3.8390814
1 TICS（TICS）至 KES
KSh3.4170444
1 TICS（TICS）至 JOD
د.أ0.01876014
1 TICS（TICS）至 PLN
0.0957852
1 TICS（TICS）至 RON
лв0.1145718
1 TICS（TICS）至 SEK
kr0.2479302
1 TICS（TICS）至 BGN
лв0.0439236
1 TICS（TICS）至 HUF
Ft8.7497928
1 TICS（TICS）至 CZK
0.5466636
1 TICS（TICS）至 KWD
د.ك0.0080703
1 TICS（TICS）至 ILS
0.087318
1 TICS（TICS）至 BOB
Bs0.182574
1 TICS（TICS）至 AZN
0.044982
1 TICS（TICS）至 TJS
SM0.2463426
1 TICS（TICS）至 GEL
0.0719712
1 TICS（TICS）至 AOA
Kz24.2529714
1 TICS（TICS）至 BHD
.د.ب0.00994896
1 TICS（TICS）至 BMD
$0.02646
1 TICS（TICS）至 DKK
kr0.1682856
1 TICS（TICS）至 HNL
L0.691929
1 TICS（TICS）至 MUR
1.1989026
1 TICS（TICS）至 NAD
$0.4559058
1 TICS（TICS）至 NOK
kr0.263277
1 TICS（TICS）至 NZD
$0.0452466
1 TICS（TICS）至 PAB
B/.0.02646
1 TICS（TICS）至 PGK
K0.112455
1 TICS（TICS）至 QAR
ر.ق0.0963144
1 TICS（TICS）至 RSD
дин.2.6399142
1 TICS（TICS）至 UZS
soʻm318.7951074
1 TICS（TICS）至 ALL
L2.1800394
1 TICS（TICS）至 ANG
ƒ0.0473634
1 TICS（TICS）至 AWG
ƒ0.047628
1 TICS（TICS）至 BBD
$0.05292
1 TICS（TICS）至 BAM
KM0.0439236
1 TICS（TICS）至 BIF
Fr77.81886
1 TICS（TICS）至 BND
$0.0338688
1 TICS（TICS）至 BSD
$0.02646
1 TICS（TICS）至 JMD
$4.2484176
1 TICS（TICS）至 KHR
106.2649476
1 TICS（TICS）至 KMF
Fr11.08674
1 TICS（TICS）至 LAK
575.2173798
1 TICS（TICS）至 LKR
Rs8.0009748
1 TICS（TICS）至 MDL
L0.4429404
1 TICS（TICS）至 MGA
Ar118.1248488
1 TICS（TICS）至 MOP
P0.2119446
1 TICS（TICS）至 MVR
0.404838
1 TICS（TICS）至 MWK
MK45.9374706
1 TICS（TICS）至 MZN
MT1.690794
1 TICS（TICS）至 NPR
Rs3.762612
1 TICS（TICS）至 PYG
186.33132
1 TICS（TICS）至 RWF
Fr38.28762
1 TICS（TICS）至 SBD
$0.2180304
1 TICS（TICS）至 SCR
0.3868452
1 TICS（TICS）至 SRD
$1.008126
1 TICS（TICS）至 SVC
$0.2312604
1 TICS（TICS）至 SZL
L0.4556412
1 TICS（TICS）至 TMT
m0.09261
1 TICS（TICS）至 TND
د.ت0.07705152
1 TICS（TICS）至 TTD
$0.1791342
1 TICS（TICS）至 UGX
Sh91.5516
1 TICS（TICS）至 XAF
Fr14.76468
1 TICS（TICS）至 XCD
$0.071442
1 TICS（TICS）至 XOF
Fr14.76468
1 TICS（TICS）至 XPF
Fr2.67246
1 TICS（TICS）至 BWP
P0.3513888
1 TICS（TICS）至 BZD
$0.0531846
1 TICS（TICS）至 CVE
$2.4848586
1 TICS（TICS）至 DJF
Fr4.70988
1 TICS（TICS）至 DOP
$1.656396
1 TICS（TICS）至 DZD
د.ج3.4260408
1 TICS（TICS）至 FJD
$0.059535
1 TICS（TICS）至 GNF
Fr230.0697
1 TICS（TICS）至 GTQ
Q0.2026836
1 TICS（TICS）至 GYD
$5.5330506
1 TICS（TICS）至 ISK
kr3.1752

TICS資源

要更深入地瞭解 TICS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方TICS網站
區塊查詢

人們還問：關於TICS的其他問題

TICS（TICS）今日價格是多少？
TICS 實時價格為 0.02646 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TICS 兌 USD 的價格是多少？
目前 TICS 兌 USD 的價格為 $ 0.02646。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
TICS 的市值是多少？
TICS 的市值為 $ 2.18M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TICS 的流通供應量是多少？
TICS 的流通供應量為 82.26M USD
TICS 的歷史最高價（ATH）是多少？
TICS 的歷史最高價是 2.5719853250516347 USD
TICS 的歷史最低價（ATL）是多少？
TICS 的歷史最低價是 0.030720054210987374 USD
TICS 的交易量是多少？
TICS 的 24 小時實時交易量為 $ 130.48K USD
TICS 今年會漲嗎？
TICS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TICS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:24:50 (UTC+8)

TICS（TICS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-04 13:39:16鏈上數據
美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元
10-04 11:26:38行業動態
USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9%
10-03 10:20:00行業動態
加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3%
10-03 05:17:00行業動態
Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關
10-01 14:11:00行業動態
昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元
09-30 18:14:00行業動態
當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向

熱門新聞

MEXC 合約保證金回報率：從交易中獲取雙重收入的機會與挑戰

October 3, 2025

更智慧的交易，零手續費：MEXC 的 AI 輔助訂單如何改變遊戲規則

October 3, 2025

GameFi 2.0：為什麼代幣經濟學將決定區塊鏈遊戲的未來

October 3, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TICS 兌 USD 計算器

數量

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.02646 USD

交易 TICS

TICS/USDT
$0.02648
$0.02648$0.02648
-5.99%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--