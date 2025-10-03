TICS實時價格 (TICS)
TICS（TICS）目前實時價格為 $ 0.02646。過去 24 小時內，TICS 的交易價格在 $ 0.02632 至 $ 0.0295 之間波動，市場活躍度顯著。TICS 的歷史最高價為 $ 2.5719853250516347，歷史最低價為 $ 0.030720054210987374。
從短期表現來看，TICS 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.40%，過去 24 小時內變動為 -5.99%，過去 7 天內累計變動為 -11.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
TICS 的目前市值為 $ 2.18M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 130.48K。TICS 的流通量為 82.26M，總供應量是 1361867964，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.04M。
跟蹤 TICS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0016872
|-5.99%
|30天
|$ -0.00984
|-27.11%
|60天
|$ -0.03284
|-55.38%
|90天
|$ -1.70134
|-98.47%
今天，TICS 記錄了 $ -0.0016872 (-5.99%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00984 (-27.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，TICS 的變化為 $ -0.03284 (-55.38%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -1.70134 (-98.47%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
Qubetics 是一個去中心化的 Layer 1 區塊鏈協議，旨在將主要 Web3 網路整合成一個統一、互通的生態系統。完全相容 EVM 且建構於 Cosmos SDK 之上，Qubetics 讓用戶能夠在多條鏈之間無縫互動，同時透過非託管錢包完全掌控自己的資產。
TICS在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 TICS 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。
此外，您還可以：
- 檢查 TICS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 TICS 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 TICS 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
要更深入地瞭解 TICS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
