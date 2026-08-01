SYMM 今日價格

SYMM (SYMM) 今日實時價格為 NT$ 0.0397，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SYMM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0397 每 SYMM。

SYMM 目前市值在 NT$ 6.56M 排名第 #1017，流通供應量為 165.18M SYMM。過去 24 小時內，SYMM 的交易價格在 NT$ 0.0361（低點）和 NT$ 0.0401（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.072997382264277981，而歷史最低價為 NT$ 0.0640427579056416756。

短期表現方面，SYMM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +9.36%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.60K。

SYMM（SYMM）市場資訊

排名 No.1017 市值 NT$ 6.56MNT$ 6.56M NT$ 6.56M 成交量（24H） NT$ 5.60KNT$ 5.60K NT$ 5.60K 完全稀釋市值 NT$ 12.51MNT$ 12.51M NT$ 12.51M 流通量 165.18M 165.18M 165.18M 最大供應量 315,177,684 315,177,684 315,177,684 總供應量 315,177,684 315,177,684 315,177,684 流通率 52.40% 所屬公鏈 SYMM

SYMM 的目前市值為 NT$ 6.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.60K。SYMM 的流通量為 165.18M，總供應量是 315177684，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.51M。