Spain National Fan 今日價格

Spain National Fan (SNFT) 今日實時價格為 NT$ 0.001666，過去 24 小時內變化了 3.31%。目前 SNFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001666 每 SNFT。

Spain National Fan 目前市值在 NT$ 38.16K 排名第 #2593，流通供應量為 22.90M SNFT。過去 24 小時內，SNFT 的交易價格在 NT$ 0.001664（低點）和 NT$ 0.001765（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 27.635711037874845345，而歷史最低價為 NT$ 0.2227744437320006121。

短期表現方面，SNFT 在過去一小時內波動了 -0.96%，過去7 天內波動了 -17.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.14K。

Spain National Fan（SNFT）市場資訊

排名 No.2593 市值 NT$ 38.16KNT$ 38.16K NT$ 38.16K 成交量（24H） NT$ 54.14KNT$ 54.14K NT$ 54.14K 完全稀釋市值 NT$ 166.60KNT$ 166.60K NT$ 166.60K 流通量 22.90M 22.90M 22.90M 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 22,903,472 22,903,472 22,903,472 流通率 22.90% 所屬公鏈 BITCI

Spain National Fan 的目前市值為 NT$ 38.16K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.14K。SNFT 的流通量為 22.90M，總供應量是 22903472，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 166.60K。