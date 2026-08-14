SN64 今日價格

SN64 (SN64) 今日實時價格為 NT$ 17.09，過去 24 小時內變化了 1.95%。目前 SN64 兌 TWD 的匯率為 NT$ 17.09 每 SN64。

SN64 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SN64。過去 24 小時內，SN64 的交易價格在 NT$ 17.09（低點）和 NT$ 17.65（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SN64 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.57K。

SN64（SN64）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 3.57KNT$ 3.57K NT$ 3.57K 完全稀釋市值 NT$ 35.89BNT$ 35.89B NT$ 35.89B 流通量 ---- -- 總供應量 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 所屬公鏈 TAO

SN64 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.57K。SN64 的流通量為 --，總供應量是 2100000064，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 35.89B。