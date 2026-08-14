Silencio 今日價格

Silencio (SLC) 今日實時價格為 NT$ 0.000065746，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 SLC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000065746 每 SLC。

Silencio 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SLC。過去 24 小時內，SLC 的交易價格在 NT$ 0.000064468（低點）和 NT$ 0.000066034（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SLC 在過去一小時內波動了 +0.35%，過去7 天內波動了 +3.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.99K。

Silencio（SLC）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 54.99KNT$ 54.99K NT$ 54.99K 完全稀釋市值 NT$ 6.57MNT$ 6.57M NT$ 6.57M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所屬公鏈 PEAQEVM

Silencio 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.99K。SLC 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.57M。