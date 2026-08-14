ShareToken 今日價格

ShareToken (SHR) 今日實時價格為 NT$ 0.0003112，過去 24 小時內變化了 8.84%。目前 SHR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0003112 每 SHR。

ShareToken 目前市值在 NT$ 1.12M 排名第 #1770，流通供應量為 3.61B SHR。過去 24 小時內，SHR 的交易價格在 NT$ 0.0002957（低點）和 NT$ 0.0003713（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.148875063，而歷史最低價為 NT$ 0.0048822094472993595。

短期表現方面，SHR 在過去一小時內波動了 -1.02%，過去7 天內波動了 -11.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 46.10K。

ShareToken（SHR）市場資訊

排名 No.1770 市值 NT$ 1.12MNT$ 1.12M NT$ 1.12M 成交量（24H） NT$ 46.10KNT$ 46.10K NT$ 46.10K 完全稀釋市值 NT$ 2.06MNT$ 2.06M NT$ 2.06M 流通量 3.61B 3.61B 3.61B 總供應量 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 所屬公鏈 ETH

ShareToken 的目前市值為 NT$ 1.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 46.10K。SHR 的流通量為 3.61B，總供應量是 6631168865.24，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.06M。