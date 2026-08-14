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ShareToken 目前實時價格為 0.0003112 TWD。SHR 市值為 1,124,813.133318584 TWD。追蹤台灣的 SHR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ShareToken 目前實時價格為 0.0003112 TWD。SHR 市值為 1,124,813.133318584 TWD。追蹤台灣的 SHR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ShareToken實時價格 (SHR)

1 SHR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.00994284
NT$0.00994284NT$0.00994284
-8.84%1D
TWD
ShareToken (SHR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:42:50 (UTC+8)

ShareToken 今日價格

ShareToken (SHR) 今日實時價格為 NT$ 0.0003112，過去 24 小時內變化了 8.84%。目前 SHR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0003112 每 SHR。

ShareToken 目前市值在 NT$ 1.12M 排名第 #1770，流通供應量為 3.61B SHR。過去 24 小時內，SHR 的交易價格在 NT$ 0.0002957（低點）和 NT$ 0.0003713（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.148875063，而歷史最低價為 NT$ 0.0048822094472993595

短期表現方面，SHR 在過去一小時內波動了 -1.02%，過去7 天內波動了 -11.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 46.10K

ShareToken（SHR）市場資訊

No.1770

NT$ 1.12M
NT$ 1.12MNT$ 1.12M

NT$ 46.10K
NT$ 46.10KNT$ 46.10K

NT$ 2.06M
NT$ 2.06MNT$ 2.06M

3.61B
3.61B 3.61B

6,631,168,865.24
6,631,168,865.24 6,631,168,865.24

ETH

ShareToken 的目前市值為 NT$ 1.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 46.10K。SHR 的流通量為 3.61B，總供應量是 6631168865.24，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.06M

ShareToken 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0002957
NT$ 0.0002957NT$ 0.0002957
24H最低價
NT$ 0.0003713
NT$ 0.0003713NT$ 0.0003713
24H最高價

NT$ 0.0002957
NT$ 0.0002957NT$ 0.0002957

NT$ 0.0003713
NT$ 0.0003713NT$ 0.0003713

NT$ 3.148875063
NT$ 3.148875063NT$ 3.148875063

NT$ 0.0048822094472993595
NT$ 0.0048822094472993595NT$ 0.0048822094472993595

-1.02%

-8.84%

-11.50%

-11.50%

ShareToken（SHR）價格歷史 TWD

跟蹤 ShareToken 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000964181-8.84%
30天NT$ -0.0000622-16.66%
60天NT$ -0.000169-35.20%
90天NT$ -0.0000244-7.28%
ShareToken 今日價格變化

今天，SHR 記錄了 NT$ -0.000964181 (-8.84%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ShareToken 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000622 (-16.66%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ShareToken 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SHR 的變化為 NT$ -0.000169 (-35.20%)，從而更廣泛地了解其表現。

ShareToken 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000244 (-7.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ShareToken（SHR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ShareToken 價格歷史頁面

ShareToken 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ShareToken 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 ShareToken 的價格？

ShareToken (SHR) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 項目開發進展與合作夥伴關係
4. 採用率與實用價值
5. 影響加密貨幣市場的監管消息
6. 比特幣及主要競爭幣的價格走勢
7. 供需動態
8. 社區參與度與社群媒體話題
9. 技術分析型態
10. 通膨與利率等宏觀經濟因素

這些要素相互作用，共同造就了加密貨幣市場常見的價格波動。

為什麼人們想知道 ShareToken 今天的價格？

人們希望了解ShareToken（SHR）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握入市或出市的時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場波動，以把握投資機會。

ShareToken 的價格預測

ShareToken（SHR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SHR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ShareToken (SHR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ShareToken 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ShareToken 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ShareToken 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SHR 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 ShareToken

準備好開始使用 ShareToken 了嗎？在 MEXC 購買 SHR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ShareToken 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ShareToken (SHR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ShareToken 將立即存入您的錢包。
ShareToken (SHR) 購買教程

ShareToken 能做什麼？

擁有 ShareToken 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ShareToken (SHR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ShareToken (SHR)

ShareRing（$SHR）是數位經濟體中以隱私為先的數位身分層，為個人、企業和系統之間提供安全可靠的身份驗證。 $SHR 專為規模化應用而構建，支撐著一個全球消費者和企業應用生態系統，在不損害數位信任的前提下，實現數位信任。

ShareToken資源

要更深入地瞭解 ShareToken，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ShareToken網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

人們還問：關於ShareToken的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:42:50 (UTC+8)

ShareToken（SHR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ShareToken 的更多資訊

SHRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SHR。在 MEXC 上探索 SHRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ShareToken (SHR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ShareToken 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SHR/USDT
NT$0.00994284
NT$0.00994284NT$0.00994284
-8.84%
139.74M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.4055155
NT$2.4055155NT$2.4055155

+296.26%

utility token

utility token

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NT$0.1729134
NT$0.1729134NT$0.1729134

-8.31%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4712625
NT$0.4712625NT$0.4712625

-23.57%

up

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NT$9.18243
NT$9.18243NT$9.18243

+23.55%

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DAPPOS

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NT$9.1603845
NT$9.1603845NT$9.1603845

+3.02%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4055155
NT$2.4055155NT$2.4055155

+296.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7380055
NT$8.7380055NT$8.7380055

+136.23%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.344718135
NT$0.344718135NT$0.344718135

+65.25%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$32.6691945
NT$32.6691945NT$32.6691945

+44.66%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2706865
NT$2.2706865NT$2.2706865

+31.05%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SHR 兌 TWD 計算器

數量

SHR
SHR
TWD
TWD

1 SHR = 0.00994284 TWD