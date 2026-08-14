RollX實時價格 (ROLL)
RollX (ROLL) 今日實時價格為 NT$ 0.13446，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 ROLL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.13446 每 ROLL。
RollX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ROLL。過去 24 小時內，ROLL 的交易價格在 NT$ 0.13411（低點）和 NT$ 0.13785（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，ROLL 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -7.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.91K。
BASE
RollX 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.91K。ROLL 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 134.46M。
+0.15%
-0.40%
-7.59%
-7.59%
跟蹤 RollX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0172427
|-0.40%
|30天
|NT$ +0.07952
|+144.73%
|60天
|NT$ +0.06135
|+83.91%
|90天
|NT$ +0.11155
|+486.90%
今天，ROLL 記錄了 NT$ -0.0172427 (-0.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.07952 (+144.73%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ROLL 的變化為 NT$ +0.06135 (+83.91%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.11155 (+486.90%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 RollX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 ROLL 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
**市場結構** ROLL_USDT 4小時現價為0.03158，位於中樞0.03079上方2.57%，處於R1（0.03239）的測試區間內。MA與EMA短周期均呈現買入排列，價格運行於均線系統的上軌區域。目前結構位於樞紐體系的中上部，距離R2（0.03395）尚有7.5%的空間。 **動能狀態** MACD錄得金叉信號，快慢線位於零軸附近。RSI處於中性區間，尚未觸及超買閾值，動能擴張空間仍存。短周期指標與均線系統呈現同向配置，多方動能維持集中狀態。 **關鍵價位** 上方R1位於0.03239（距現價2.56%），構成近端觀察位；R2位於0.03395（距現價7.5%），為遠端參考位。下方中樞0.03079（距現價2.5%）與S1位於0.02923（距現價7.44%），構成兩檔回撤參考區間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，RollX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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要更深入地瞭解 RollX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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