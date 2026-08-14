Red Horse 今日價格

Red Horse (RH) 今日實時價格為 NT$ 0.005749，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 RH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005749 每 RH。

Red Horse 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- RH。過去 24 小時內，RH 的交易價格在 NT$ 0.005726（低點）和 NT$ 0.00575（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，RH 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -21.17%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.19K。

Red Horse（RH）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 54.19KNT$ 54.19K NT$ 54.19K 完全稀釋市值 NT$ 57.49MNT$ 57.49M NT$ 57.49M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 SOL

Red Horse 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.19K。RH 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 57.49M。