RealLink 今日價格

RealLink (REAL) 今日實時價格為 NT$ 0.07287，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 REAL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07287 每 REAL。

RealLink 目前市值在 NT$ 100.13M 排名第 #266，流通供應量為 1.37B REAL。過去 24 小時內，REAL 的交易價格在 NT$ 0.0721（低點）和 NT$ 0.07374（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 11.84021597016503424，而歷史最低價為 NT$ 0.0006400020105440。

短期表現方面，REAL 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -4.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 213.84K。

RealLink（REAL）市場資訊

排名 No.266 市值 NT$ 100.13MNT$ 100.13M NT$ 100.13M 成交量（24H） NT$ 213.84KNT$ 213.84K NT$ 213.84K 完全稀釋市值 NT$ 874.44MNT$ 874.44M NT$ 874.44M 流通量 1.37B 1.37B 1.37B 最大供應量 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 總供應量 3,280,588,975 3,280,588,975 3,280,588,975 流通率 11.45% 所屬公鏈 TRX

RealLink 的目前市值為 NT$ 100.13M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 213.84K。REAL 的流通量為 1.37B，總供應量是 3280588975，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 874.44M。