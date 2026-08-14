Rubic 今日價格

Rubic (RBC) 今日實時價格為 NT$ 0.003522，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 RBC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003522 每 RBC。

Rubic 目前市值在 NT$ 582.13K 排名第 #2076，流通供應量為 165.28M RBC。過去 24 小時內，RBC 的交易價格在 NT$ 0.003519（低點）和 NT$ 0.003549（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 33.5325706820822406818，而歷史最低價為 NT$ 0.0153996679761506042。

短期表現方面，RBC 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -1.54%。過去一天，總交易量達到 NT$ 26.86K。

Rubic（RBC）市場資訊

排名 No.2076 市值 NT$ 582.13KNT$ 582.13K NT$ 582.13K 成交量（24H） NT$ 26.86KNT$ 26.86K NT$ 26.86K 完全稀釋市值 NT$ 595.63KNT$ 595.63K NT$ 595.63K 流通量 165.28M 165.28M 165.28M 總供應量 169,118,001 169,118,001 169,118,001 所屬公鏈 ETH

Rubic 的目前市值為 NT$ 582.13K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 26.86K。RBC 的流通量為 165.28M，總供應量是 169118001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 595.63K。