Railgun 今日價格

Railgun (RAIL) 今日實時價格為 NT$ 1,4029，過去 24 小時內變化了 0,46%。目前 RAIL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1,4029 每 RAIL。

Railgun 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- RAIL。過去 24 小時內，RAIL 的交易價格在 NT$ 1,3659（低點）和 NT$ 1,4123（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，RAIL 在過去一小時內波動了 +0,29%，過去7 天內波動了 -3,54%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.67K。

Railgun（RAIL）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 56.67KNT$ 56.67K NT$ 56.67K 完全稀釋市值 NT$ 0,00NT$ 0,00 NT$ 0,00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 ETH

Railgun 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.67K。RAIL 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。