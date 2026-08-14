Radicle 今日價格

Radicle (RAD) 今日實時價格為 NT$ 0.2334，過去 24 小時內變化了 3.67%。目前 RAD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2334 每 RAD。

Radicle 目前市值在 NT$ 13.79M 排名第 #864，流通供應量為 59.08M RAD。過去 24 小時內，RAD 的交易價格在 NT$ 0.2256（低點）和 NT$ 0.2451（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 874.4440544634，而歷史最低價為 NT$ 6.4474777473384279571。

短期表現方面，RAD 在過去一小時內波動了 +1.56%，過去7 天內波動了 +12.69%。過去一天，總交易量達到 NT$ 119.69K。

Radicle（RAD）市場資訊

排名 No.864 市值 NT$ 13.79MNT$ 13.79M NT$ 13.79M 成交量（24H） NT$ 119.69KNT$ 119.69K NT$ 119.69K 完全稀釋市值 NT$ 23.34MNT$ 23.34M NT$ 23.34M 流通量 59.08M 59.08M 59.08M 最大供應量 99,999,620 99,999,620 99,999,620 總供應量 99,998,580 99,998,580 99,998,580 流通率 59.07% 所屬公鏈 ETH

Radicle 的目前市值為 NT$ 13.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 119.69K。RAD 的流通量為 59.08M，總供應量是 99998580，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.34M。