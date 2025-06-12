什麼是 AURA Coin？完整指導 Solana 的病毒文化代幣
這份全面指南探討了 AURA (Aura on Solana)，這是一種革命性的文化代幣，從奢侈品牌區塊鏈倡議轉變為 Solana 網絡上最具病毒性的迷因幣之一。無論您對最近爆炸性的 4800% 價格激增、獨特的社交媒體整合，還是支撐這一文化現象的底層技術感興趣，本文都提供了對 AURA 代幣生態系統、代幣經濟學和在不斷發展的社會金融格局中未來潛力的必要見解。
Pre-Retogeum實時價格 (PRTG)
今天 Pre-Retogeum (PRTG) 的目前價格為 4.8436 USD，目前市值為 $ 0.00 USD。 PRTG 兌換USD的價格實時更新。
Pre-Retogeum的主要市場表現：
- 24小時交易量為 $ 123.13 USD
- Pre-Retogeum在一天內的漲跌幅是 0.00%
- 它的流通供應量是 0.00 USD。
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跟蹤 Pre-Retogeum 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|0.00%
|30天
|$ +3.0676
|+172.72%
|60天
|$ +3.2167
|+197.71%
|90天
|$ +2.7614
|+132.61%
今天，PRTG 記錄了 $ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。Pre-Retogeum 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ +3.0676 (+172.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。Pre-Retogeum 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，PRTG 的變化爲 $ +3.2167 (+197.71%)，從而更廣泛地了解其表現。Pre-Retogeum 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +2.7614 (+132.61%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
探索 Pre-Retogeum 的最新價格詳情：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
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-20.82%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
在基於網絡的電子錢包中持有的預重金屬被給予相當於其發電廠所創造的電力，並被用於預重金屬階段的能源交換，允許世界在一個能源階段內公開生產溢出的電力和自產的電力。
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加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Pre-Retogeum、比特幣或以太坊。 PRTG未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Pre-Retogeum價格預測頁面。
追蹤PRTG的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估PRTG的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Pre-Retogeum價格歷史頁面。
了解 Pre-Retogeum（PRTG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PRTG 代幣的完整經濟學！
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|1 PRTG 兌換 VND
₫127,459.334
|1 PRTG 兌換 AUD
A$7.410708
|1 PRTG 兌換 GBP
￡3.535828
|1 PRTG 兌換 EUR
€4.165496
|1 PRTG 兌換 USD
$4.8436
|1 PRTG 兌換 MYR
RM20.536864
|1 PRTG 兌換 TRY
₺190.789404
|1 PRTG 兌換 JPY
¥698.011196
|1 PRTG 兌換 RUB
₽386.373972
|1 PRTG 兌換 INR
₹417.082396
|1 PRTG 兌換 IDR
Rp79,403.265984
|1 PRTG 兌換 KRW
₩6,616.938832
|1 PRTG 兌換 PHP
₱271.580652
|1 PRTG 兌換 EGP
￡E.240.775356
|1 PRTG 兌換 BRL
R$26.833544
|1 PRTG 兌換 CAD
C$6.53886
|1 PRTG 兌換 BDT
৳592.323844
|1 PRTG 兌換 NGN
₦7,474.64352
|1 PRTG 兌換 UAH
₴199.992244
|1 PRTG 兌換 VES
Bs484.36
|1 PRTG 兌換 PKR
Rs1,370.545056
|1 PRTG 兌換 KZT
₸2,486.413624
|1 PRTG 兌換 THB
฿156.835768
|1 PRTG 兌換 TWD
NT$143.079944
|1 PRTG 兌換 AED
د.إ17.776012
|1 PRTG 兌換 CHF
Fr3.923316
|1 PRTG 兌換 HKD
HK$37.973824
|1 PRTG 兌換 MAD
.د.م44.125196
|1 PRTG 兌換 MXN
$91.834656
要更深入地瞭解 Pre-Retogeum，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 PRTG = 4.8436 USD
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合約掛單費率--，吃單費率--