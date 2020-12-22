買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Marlin POND 目前實時價格為 0.0007153 TWD。POND 市值為 5,885,499.0408028 TWD。追蹤台灣的 POND 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Marlin POND 目前實時價格為 0.0007153 TWD。POND 市值為 5,885,499.0408028 TWD。追蹤台灣的 POND 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 POND

POND 價格資訊

POND 介紹

POND 白皮書

POND 幣種官網

POND 代幣經濟

POND 價格預測

POND 價格歷史

POND 購買指南

POND 兌換法幣計算

POND 現貨

POND U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Marlin POND 圖標

Marlin POND實時價格 (POND)

1 POND 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.022874535
NT$0.022874535NT$0.022874535
-1.07%1D
TWD
Marlin POND (POND) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:30:36 (UTC+8)

Marlin POND 今日價格

Marlin POND (POND) 今日實時價格為 NT$ 0.0007153，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 POND 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0007153 每 POND。

Marlin POND 目前市值在 NT$ 5.89M 排名第 #854，流通供應量為 8.23B POND。過去 24 小時內，POND 的交易價格在 NT$ 0.0007132（低點）和 NT$ 0.0007475（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 12.2925382113，而歷史最低價為 NT$ 0.0431480107680754827

短期表現方面，POND 在過去一小時內波動了 -0.28%，過去7 天內波動了 -2.72%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.13K

Marlin POND（POND）市場資訊

No.854

NT$ 5.89M
NT$ 5.89MNT$ 5.89M

NT$ 55.13K
NT$ 55.13KNT$ 55.13K

NT$ 7.15M
NT$ 7.15MNT$ 7.15M

8.23B
8.23B 8.23B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Marlin POND 的目前市值為 NT$ 5.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.13K。POND 的流通量為 8.23B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.15M

Marlin POND 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0007132
NT$ 0.0007132NT$ 0.0007132
24H最低價
NT$ 0.0007475
NT$ 0.0007475NT$ 0.0007475
24H最高價

NT$ 0.0007132
NT$ 0.0007132NT$ 0.0007132

NT$ 0.0007475
NT$ 0.0007475NT$ 0.0007475

NT$ 12.2925382113
NT$ 12.2925382113NT$ 12.2925382113

NT$ 0.0431480107680754827
NT$ 0.0431480107680754827NT$ 0.0431480107680754827

-0.28%

-1.06%

-2.72%

-2.72%

Marlin POND（POND）價格歷史 TWD

跟蹤 Marlin POND 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000247405-1.06%
30天NT$ -0.0001136-13.71%
60天NT$ -0.0009497-57.04%
90天NT$ -0.0008107-53.13%
Marlin POND 今日價格變化

今天，POND 記錄了 NT$ -0.000247405 (-1.06%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Marlin POND 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0001136 (-13.71%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Marlin POND 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，POND 的變化為 NT$ -0.0009497 (-57.04%)，從而更廣泛地了解其表現。

Marlin POND 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0008107 (-53.13%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Marlin POND（POND）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Marlin POND 價格歷史頁面

Marlin POND 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Marlin POND 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Marlin POND 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 POND 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

**市場結構** POND_USDT 4小時圖現價為0.001047 USDT，位於中樞0.00106下方1.2%，處於樞紐體系S1（0.001）與中樞之間的窄幅區間內。MA與EMA全周期組（各7條）均發出買入信號，價格運行於均線系統上方，形成多層支撐結構。 **動能狀態** MACD呈現金叉形態，快慢線位於零軸附近，需結合柱狀圖確認動能是否持續。RSI處於中性區間，多空雙方動能暫未形成單邊優勢。短周期與趨勢指標呈同向排列，動能集中度較高，但缺乏波動率擴張的信號。 **關鍵價位** 上方R1（0.00112）距離現價6.9%，構成近端阻力；R2（0.00117）距離現價11.7%，為遠端參考位。下方S1（0.001）距離現價4.5%，為首道支撐；S2（0.00094）距離現價10.2%，為結構性低點。中樞0.00106作為多空分界線，值得持續關注。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Marlin POND 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾個關鍵因素會影響 Marlin POND（POND）代幣的價格：

1. Marlin 區塊鏈基礎設施服務的網路採用率與使用量
2. 與各大區塊鏈專案的合作公告
3. 技術發展與協議升級
4. 整體加密貨幣市場情緒及比特幣走勢
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 質押獎勵與代幣經濟學的變動
7. 影響 DeFi 及基礎設施代幣的監管消息
8. 其他區塊鏈擴容方案的競爭
9. 團隊發展與路線圖進展
10. 做市商活動與巨額持有者動向

為什麼人們想知道 Marlin POND 今天的價格？

人們希望了解今日馬林·龐德的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入或賣出的機會、評估市場趨勢，以及管理投資風險。即時價格資料有助於交易者在波動劇烈的加密貨幣市場中，有效掌握進場與離場的時機。

Marlin POND 的價格預測

Marlin POND（POND）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，POND 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Marlin POND (POND) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Marlin POND 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Marlin POND 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Marlin POND 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 POND 2026–2027 年價格的預測。

關於 Marlin POND

Marlin (POND) 是一種基於區塊鏈的協議，旨在為分散式網絡提供高性能、安全且可擴展的通訊基礎設施。該協議旨在通過提供分散式數據傳輸中繼網絡，提高分散式應用程序（dApps）和 Web 3.0 系統的速度和效率。Marlin 的 POND 代幣在生態系統中用於各種目的，包括抵押、治理和激勵網絡參與者。該協議的設計允許互操作性，支持多個區塊鏈並確保在各種區塊鏈平台上具有廣泛的適用性。

如何在台灣購買和投資 Marlin POND

準備好開始使用 Marlin POND 了嗎？在 MEXC 購買 POND 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Marlin POND 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Marlin POND (POND) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Marlin POND 將立即存入您的錢包。
Marlin POND (POND) 購買教程

Marlin POND 能做什麼？

擁有 Marlin POND 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Marlin POND (POND) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND資源

要更深入地瞭解 Marlin POND，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Marlin POND網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Marlin POND的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:30:36 (UTC+8)

Marlin POND（POND）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Marlin POND 的更多資訊

PONDUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 POND。在 MEXC 上探索 PONDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Marlin POND (POND) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Marlin POND 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
POND/USDT
NT$0.022874535
NT$0.022874535NT$0.022874535
-1.20%
75.88M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3024794
NT$2.3024794NT$2.3024794

+279.05%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18453084
NT$0.18453084NT$0.18453084

-2.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4482194
NT$0.4482194NT$0.4482194

-27.35%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.194572
NT$9.194572NT$9.194572

+23.64%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2764152
NT$9.2764152NT$9.2764152

+4.26%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3024794
NT$2.3024794NT$2.3024794

+279.05%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.999555
NT$8.999555NT$8.999555

+143.15%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.347299701
NT$0.347299701NT$0.347299701

+66.39%

Cap

Cap

CAP

NT$2.4092592
NT$2.4092592NT$2.4092592

+38.96%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0439069
NT$5.0439069NT$5.0439069

+28.97%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

POND 兌 TWD 計算器

數量

POND
POND
TWD
TWD

1 POND = 0.022868141 TWD