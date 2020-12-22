Marlin POND 今日價格

Marlin POND (POND) 今日實時價格為 NT$ 0.0007153，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 POND 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0007153 每 POND。

Marlin POND 目前市值在 NT$ 5.89M 排名第 #854，流通供應量為 8.23B POND。過去 24 小時內，POND 的交易價格在 NT$ 0.0007132（低點）和 NT$ 0.0007475（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 12.2925382113，而歷史最低價為 NT$ 0.0431480107680754827。

短期表現方面，POND 在過去一小時內波動了 -0.28%，過去7 天內波動了 -2.72%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.13K。

Marlin POND（POND）市場資訊

排名 No.854 市值 NT$ 5.89MNT$ 5.89M NT$ 5.89M 成交量（24H） NT$ 55.13KNT$ 55.13K NT$ 55.13K 完全稀釋市值 NT$ 7.15MNT$ 7.15M NT$ 7.15M 流通量 8.23B 8.23B 8.23B 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 發行日期 2020-12-22 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Marlin POND 的目前市值為 NT$ 5.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.13K。POND 的流通量為 8.23B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.15M。