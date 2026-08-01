PEPPER 今日價格

PEPPER (PEPPER) 今日實時價格為 NT$ 0.0000000004343，過去 24 小時內變化了 1.49%。目前 PEPPER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000000004343 每 PEPPER。

PEPPER 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3975，流通供應量為 0.00 PEPPER。過去 24 小時內，PEPPER 的交易價格在 NT$ 0.000000000433（低點）和 NT$ 0.000000000491（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.00000014949701664，而歷史最低價為 NT$ 0.0000000202215520。

短期表現方面，PEPPER 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -2.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.14K。

PEPPER（PEPPER）市場資訊

排名 No.3975 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 1.14KNT$ 1.14K NT$ 1.14K 完全稀釋市值 NT$ 3.86MNT$ 3.86M NT$ 3.86M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 總供應量 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 CHZ

PEPPER 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.14K。PEPPER 的流通量為 0.00，總供應量是 8888888888000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.86M。