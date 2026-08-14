PayAI Network 今日價格

PayAI Network (PAYAI) 今日實時價格為 NT$ 0.004146，過去 24 小時內變化了 2.17%。目前 PAYAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004146 每 PAYAI。

PayAI Network 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PAYAI。過去 24 小時內，PAYAI 的交易價格在 NT$ 0.003995（低點）和 NT$ 0.004598（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PAYAI 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 +6.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.09K。

PayAI Network（PAYAI）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 59.09KNT$ 59.09K NT$ 59.09K 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 SOL

PayAI Network 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.09K。PAYAI 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。