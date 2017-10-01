Orchid 今日價格

Orchid (OXT) 今日實時價格為 NT$ 0.007948，過去 24 小時內變化了 6.17%。目前 OXT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007948 每 OXT。

Orchid 目前市值在 NT$ 7.93M 排名第 #1086，流通供應量為 997.21M OXT。過去 24 小時內，OXT 的交易價格在 NT$ 0.00782（低點）和 NT$ 0.008894（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 32.4879274274，而歷史最低價為 NT$ 0.198247675609714415。

短期表現方面，OXT 在過去一小時內波動了 -0.67%，過去7 天內波動了 -22.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.33K。

Orchid（OXT）市場資訊

排名 No.1086 市值 NT$ 7.93MNT$ 7.93M NT$ 7.93M 成交量（24H） NT$ 64.33KNT$ 64.33K NT$ 64.33K 完全稀釋市值 NT$ 7.95MNT$ 7.95M NT$ 7.95M 流通量 997.21M 997.21M 997.21M 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 發行日期 2017-10-01 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Orchid 的目前市值為 NT$ 7.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.33K。OXT 的流通量為 997.21M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.95M。