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Orchid 目前實時價格為 0.007948 TWD。OXT 市值為 7,925,861.91443366603012 TWD。追蹤台灣的 OXT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Orchid 目前實時價格為 0.007948 TWD。OXT 市值為 7,925,861.91443366603012 TWD。追蹤台灣的 OXT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Orchid 圖標

Orchid實時價格 (OXT)

1 OXT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.25409756
NT$0.25409756NT$0.25409756
-6.17%1D
TWD
Orchid (OXT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:25:08 (UTC+8)

Orchid 今日價格

Orchid (OXT) 今日實時價格為 NT$ 0.007948，過去 24 小時內變化了 6.17%。目前 OXT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007948 每 OXT。

Orchid 目前市值在 NT$ 7.93M 排名第 #1086，流通供應量為 997.21M OXT。過去 24 小時內，OXT 的交易價格在 NT$ 0.00782（低點）和 NT$ 0.008894（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 32.4879274274，而歷史最低價為 NT$ 0.198247675609714415

短期表現方面，OXT 在過去一小時內波動了 -0.67%，過去7 天內波動了 -22.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.33K

Orchid（OXT）市場資訊

No.1086

NT$ 7.93M
NT$ 7.93MNT$ 7.93M

NT$ 64.33K
NT$ 64.33KNT$ 64.33K

NT$ 7.95M
NT$ 7.95MNT$ 7.95M

997.21M
997.21M 997.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2017-10-01 00:00:00

ETH

Orchid 的目前市值為 NT$ 7.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.33K。OXT 的流通量為 997.21M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.95M

Orchid 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00782
NT$ 0.00782NT$ 0.00782
24H最低價
NT$ 0.008894
NT$ 0.008894NT$ 0.008894
24H最高價

NT$ 0.00782
NT$ 0.00782NT$ 0.00782

NT$ 0.008894
NT$ 0.008894NT$ 0.008894

NT$ 32.4879274274
NT$ 32.4879274274NT$ 32.4879274274

NT$ 0.198247675609714415
NT$ 0.198247675609714415NT$ 0.198247675609714415

-0.67%

-6.17%

-22.51%

-22.51%

Orchid（OXT）價格歷史 TWD

跟蹤 Orchid 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.01670875-6.17%
30天NT$ +0.004211+112.68%
60天NT$ +0.00064+8.75%
90天NT$ -0.001717-17.77%
Orchid 今日價格變化

今天，OXT 記錄了 NT$ -0.01670875 (-6.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Orchid 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.004211 (+112.68%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Orchid 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OXT 的變化為 NT$ +0.00064 (+8.75%)，從而更廣泛地了解其表現。

Orchid 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001717 (-17.77%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Orchid（OXT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Orchid 價格歷史頁面

Orchid 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Orchid 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Orchid 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 OXT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

**市場結構** OXT_USDT 4小時圖現價為0.010368，位於區間中心0.00985上方5.3%，價格已突破R2阻力位0.01002。MA組呈現0買排列，EMA組則錄得1-2買配置，均線系統處於多頭主導的區間。 **動能狀態** MACD維持金叉狀態，快慢線呈同向排列。RSI運行於中性區域，而KDJ與StochRSI數據缺失，無法確認短周期動能分層情況。波動率指標BOLL數據未提供，因此動能集中度存在資訊盲區。 **關鍵價位** 上方R2位0.01002距離現價-3.5%，已轉為近端回測參考；區間中心0.00985距離現價-5.3%，構成首層回撤觀察位。下方S1位0.00978距離現價-5.7%，S2位0.00968距離現價-6.7%，分別為遠端結構支撐位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Orchid 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

幾項關鍵因素會影響 Orchid (OXT) 代幣的價格：

1. Orchid VPN 服務的網路採用率與使用量
2. 整體加密貨幣市場的情緒，以及比特幣價格的走勢
3. 隱私幣領域的表現與監管動態
4. 代幣供應的動態與質押機制
5. 合作夥伴關係的公告與技術發展
6. 交易所上的交易量與流動性
7. 其他以隱私為核心專案的競爭
8. 對去中心化隱私解決方案的整體需求

為什麼人們想知道 Orchid 今天的價格？

人們希望了解今日的蘭花（OXT）價格，原因有幾種：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。OXT 用於蘭花的去中心化 VPN 服務，因此價格會影響使用成本。交易者會密切關注每日波動，以尋找獲利機會。

Orchid 的價格預測

Orchid（OXT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，OXT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Orchid (OXT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Orchid 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Orchid 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Orchid 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 OXT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Orchid

Orchid (OXT) 是一種數位資產，為 Orchid 網路提供動力，這是一個去中心化、點對點、注重隱私的虛擬私人網路 (VPN)。OXT 的主要角色是在 Orchid 網路內部促進付款，用戶可以使用 OXT 買賣 VPN 頻寬。Orchid 協議使用一種獨特的 "納米支付" 系統，旨在防止審查並確保隱私，其中 OXT 被用作交換媒介。該網路運行在 Ethereum 區塊鏈上，利用智能合約進行交易，並且其供應量是固定的，這意味著不會鑄造新的 OXT 代幣。Orchid 網路旨在提供更私密和安全的互聯網體驗，OXT 在這個生態系統中起著關鍵的角色。

如何在台灣購買和投資 Orchid

準備好開始使用 Orchid 了嗎？在 MEXC 購買 OXT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Orchid 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Orchid (OXT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Orchid 將立即存入您的錢包。
Orchid (OXT) 購買教程

Orchid 能做什麼？

擁有 Orchid 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Orchid (OXT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid資源

要更深入地瞭解 Orchid，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Orchid網站
區塊查詢

類別 :

DePINEthereum EcosystemMade in USA

人們還問：關於Orchid的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:25:08 (UTC+8)

Orchid（OXT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Orchid 的更多資訊

OXTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 OXT。在 MEXC 上探索 OXTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Orchid (OXT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Orchid 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
OXT/USDT
NT$0.25409756
NT$0.25409756NT$0.25409756
-6.00%
7.81M (USDT)
OXT/ETH
NT$0.00013616023
NT$0.00013616023NT$0.00013616023
-4.93%
619.10K (USDT)

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比特幣

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以太幣

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3734528
NT$2.3734528NT$2.3734528

+290.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.19092484
NT$0.19092484NT$0.19092484

+1.16%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4456618
NT$0.4456618NT$0.4456618

-27.77%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.073086
NT$9.073086NT$9.073086

+22.01%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3237308
NT$9.3237308NT$9.3237308

+4.79%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3734528
NT$2.3734528NT$2.3734528

+290.73%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.9583137
NT$8.9583137NT$8.9583137

+142.04%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.351791486
NT$0.351791486NT$0.351791486

+68.54%

Cap

Cap

CAP

NT$2.352992
NT$2.352992NT$2.352992

+35.71%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5543252
NT$28.5543252NT$28.5543252

+26.36%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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OXT
TWD
TWD

1 OXT = 0.25409756 TWD