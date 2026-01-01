Orta Chain 今日價格

Orta Chain (ORTA) 今日實時價格為 NT$ 0.05，過去 24 小時內變化了 12.61%。目前 ORTA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05 每 ORTA。

Orta Chain 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4379，流通供應量為 0.00 ORTA。過去 24 小時內，ORTA 的交易價格在 NT$ 0.0444（低點）和 NT$ 0.05（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19.455651141896587037，而歷史最低價為 NT$ 0.4834367339707625358。

短期表現方面，ORTA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +5.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 49.82。

Orta Chain（ORTA）市場資訊

排名 No.4379 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 49.82NT$ 49.82 NT$ 49.82 完全稀釋市值 NT$ 5.00MNT$ 5.00M NT$ 5.00M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 0.00% 發行日期 2026-01-01 00:00:00 發行價格 NT$ 0.399625NT$ 0.399625 NT$ 0.399625 所屬公鏈 ETH

Orta Chain 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 49.82。ORTA 的流通量為 0.00，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.00M。