ORIGYN 今日價格

ORIGYN (OGY) 今日實時價格為 NT$ 0.0011351，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 OGY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0011351 每 OGY。

ORIGYN 目前市值在 NT$ 8.89M 排名第 #1106，流通供應量為 7.83B OGY。過去 24 小時內，OGY 的交易價格在 NT$ 0.0010742（低點）和 NT$ 0.0013005（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.46707568392775840，而歷史最低價為 NT$ 0.02190898847000896。

短期表現方面，OGY 在過去一小時內波動了 -0.25%，過去7 天內波動了 +22.93%。過去一天，總交易量達到 NT$ 19.51K。

ORIGYN（OGY）市場資訊

排名 No.1106 市值 NT$ 8.89MNT$ 8.89M NT$ 8.89M 成交量（24H） NT$ 19.51KNT$ 19.51K NT$ 19.51K 完全稀釋市值 NT$ 12.06MNT$ 12.06M NT$ 12.06M 流通量 7.83B 7.83B 7.83B 最大供應量 10,620,490,364 10,620,490,364 10,620,490,364 總供應量 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 流通率 73.71% 所屬公鏈 OGY2

ORIGYN 的目前市值為 NT$ 8.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 19.51K。OGY 的流通量為 7.83B，總供應量是 10414863366.997084，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.06M。