NTHChain 目前實時價格為 0.0803 USD。跟蹤 NTH 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NTH 價格趨勢。

NTHChain 圖標

NTHChain實時價格 (NTH)

1 NTH 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0803
$0.0803$0.0803
+1.13%1D
USD
NTHChain (NTH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:50 (UTC+8)

NTHChain（NTH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.078
$ 0.078$ 0.078
24H最低價
$ 0.0814
$ 0.0814$ 0.0814
24H最高價

$ 0.078
$ 0.078$ 0.078

$ 0.0814
$ 0.0814$ 0.0814

--
----

--
----

+1.00%

+1.13%

+22.97%

+22.97%

NTHChain（NTH）目前實時價格為 $ 0.0803。過去 24 小時內，NTH 的交易價格在 $ 0.078$ 0.0814 之間波動，市場活躍度顯著。NTH 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，NTH 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.00%，過去 24 小時內變動為 +1.13%，過去 7 天內累計變動為 +22.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NTHChain（NTH）市場資訊

--
----

$ 69.89K
$ 69.89K$ 69.89K

$ 80.30M
$ 80.30M$ 80.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

NTHChain 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 69.89K。NTH 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.30M

NTHChain（NTH）價格歷史 USD

跟蹤 NTHChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000897+1.13%
30天$ +0.0456+131.41%
60天$ +0.0203+33.83%
90天$ +0.0203+33.83%
NTHChain 今日價格變化

今天，NTH 記錄了 $ +0.000897 (+1.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

NTHChain 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0456 (+131.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

NTHChain 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NTH 的變化為 $ +0.0203 (+33.83%)，從而更廣泛地了解其表現。

NTHChain 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.0203 (+33.83%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 NTHChain（NTH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 NTHChain 價格歷史頁面

什麼是NTHChain (NTH)

NTH 是一個 Web3 平台，允許用戶控制和貨幣化他們的數據，透過數據共享賺取 NTH 代幣，這些代幣可用於現實生活中的支付，例如與 Verywords 合作租用電動自行車。

NTHChain在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 NTHChain 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NTH 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 NTHChain 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 NTHChain 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

NTHChain 價格預測 (USD)

NTHChain（NTH）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 NTHChain（NTH）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 NTHChain 的長期和短期價格預測。

現在就查看 NTHChain 價格預測

NTHChain（NTH）代幣經濟

了解 NTHChain（NTH）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NTH 代幣的完整經濟學

如何購買NTHChain (NTH)

正在尋找如何購買 NTHChain？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買NTHChain。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NTH 兌換為當地貨幣

1 NTHChain（NTH）至 VND
2,113.0945
1 NTHChain（NTH）至 AUD
A$0.122056
1 NTHChain（NTH）至 GBP
0.059422
1 NTHChain（NTH）至 EUR
0.068255
1 NTHChain（NTH）至 USD
$0.0803
1 NTHChain（NTH）至 MYR
RM0.33726
1 NTHChain（NTH）至 TRY
3.365373
1 NTHChain（NTH）至 JPY
¥12.2056
1 NTHChain（NTH）至 ARS
ARS$119.850159
1 NTHChain（NTH）至 RUB
6.362972
1 NTHChain（NTH）至 INR
7.086475
1 NTHChain（NTH）至 IDR
Rp1,338.332798
1 NTHChain（NTH）至 PHP
4.728064
1 NTHChain（NTH）至 EGP
￡E.3.807023
1 NTHChain（NTH）至 BRL
R$0.431211
1 NTHChain（NTH）至 CAD
C$0.111617
1 NTHChain（NTH）至 BDT
9.82069
1 NTHChain（NTH）至 NGN
117.225955
1 NTHChain（NTH）至 COP
$310.0383
1 NTHChain（NTH）至 ZAR
R.1.380357
1 NTHChain（NTH）至 UAH
3.379827
1 NTHChain（NTH）至 TZS
T.Sh.198.271139
1 NTHChain（NTH）至 VES
Bs17.0236
1 NTHChain（NTH）至 CLP
$75.4017
1 NTHChain（NTH）至 PKR
Rs22.74096
1 NTHChain（NTH）至 KZT
43.171689
1 NTHChain（NTH）至 THB
฿2.624204
1 NTHChain（NTH）至 TWD
NT$2.462801
1 NTHChain（NTH）至 AED
د.إ0.294701
1 NTHChain（NTH）至 CHF
Fr0.063437
1 NTHChain（NTH）至 HKD
HK$0.623128
1 NTHChain（NTH）至 AMD
֏30.836806
1 NTHChain（NTH）至 MAD
.د.م0.740366
1 NTHChain（NTH）至 MXN
$1.47752
1 NTHChain（NTH）至 SAR
ريال0.301125
1 NTHChain（NTH）至 ETB
Br12.273855
1 NTHChain（NTH）至 KES
KSh10.375563
1 NTHChain（NTH）至 JOD
د.أ0.0569327
1 NTHChain（NTH）至 PLN
0.291489
1 NTHChain（NTH）至 RON
лв0.350108
1 NTHChain（NTH）至 SEK
kr0.752411
1 NTHChain（NTH）至 BGN
лв0.134904
1 NTHChain（NTH）至 HUF
Ft26.846699
1 NTHChain（NTH）至 CZK
1.676664
1 NTHChain（NTH）至 KWD
د.ك0.0245718
1 NTHChain（NTH）至 ILS
0.260975
1 NTHChain（NTH）至 BOB
Bs0.555676
1 NTHChain（NTH）至 AZN
0.13651
1 NTHChain（NTH）至 TJS
SM0.742775
1 NTHChain（NTH）至 GEL
0.217613
1 NTHChain（NTH）至 AOA
Kz73.199071
1 NTHChain（NTH）至 BHD
.د.ب0.0302731
1 NTHChain（NTH）至 BMD
$0.0803
1 NTHChain（NTH）至 DKK
kr0.514723
1 NTHChain（NTH）至 HNL
L2.112693
1 NTHChain（NTH）至 MUR
3.652044
1 NTHChain（NTH）至 NAD
$1.381963
1 NTHChain（NTH）至 NOK
kr0.803
1 NTHChain（NTH）至 NZD
$0.138919
1 NTHChain（NTH）至 PAB
B/.0.0803
1 NTHChain（NTH）至 PGK
K0.338063
1 NTHChain（NTH）至 QAR
ر.ق0.293095
1 NTHChain（NTH）至 RSD
дин.8.087816
1 NTHChain（NTH）至 UZS
soʻm967.469657
1 NTHChain（NTH）至 ALL
L6.677748
1 NTHChain（NTH）至 ANG
ƒ0.143737
1 NTHChain（NTH）至 AWG
ƒ0.143737
1 NTHChain（NTH）至 BBD
$0.1606
1 NTHChain（NTH）至 BAM
KM0.134101
1 NTHChain（NTH）至 BIF
Fr236.1623
1 NTHChain（NTH）至 BND
$0.103587
1 NTHChain（NTH）至 BSD
$0.0803
1 NTHChain（NTH）至 JMD
$12.868075
1 NTHChain（NTH）至 KHR
322.489618
1 NTHChain（NTH）至 KMF
Fr34.0472
1 NTHChain（NTH）至 LAK
1,745.652139
1 NTHChain（NTH）至 LKR
රු24.421639
1 NTHChain（NTH）至 MDL
L1.360282
1 NTHChain（NTH）至 MGA
Ar361.71135
1 NTHChain（NTH）至 MOP
P0.6424
1 NTHChain（NTH）至 MVR
1.22859
1 NTHChain（NTH）至 MWK
MK139.16793
1 NTHChain（NTH）至 MZN
MT5.13117
1 NTHChain（NTH）至 NPR
रु11.33033
1 NTHChain（NTH）至 PYG
569.4876
1 NTHChain（NTH）至 RWF
Fr116.6759
1 NTHChain（NTH）至 SBD
$0.661672
1 NTHChain（NTH）至 SCR
1.197273
1 NTHChain（NTH）至 SRD
$3.190319
1 NTHChain（NTH）至 SVC
$0.702625
1 NTHChain（NTH）至 SZL
L1.381963
1 NTHChain（NTH）至 TMT
m0.281853
1 NTHChain（NTH）至 TND
د.ت0.236082
1 NTHChain（NTH）至 TTD
$0.544434
1 NTHChain（NTH）至 UGX
Sh278.8016
1 NTHChain（NTH）至 XAF
Fr45.2089
1 NTHChain（NTH）至 XCD
$0.21681
1 NTHChain（NTH）至 XOF
Fr45.2089
1 NTHChain（NTH）至 XPF
Fr8.1906
1 NTHChain（NTH）至 BWP
P1.071202
1 NTHChain（NTH）至 BZD
$0.161403
1 NTHChain（NTH）至 CVE
$7.602804
1 NTHChain（NTH）至 DJF
Fr14.2934
1 NTHChain（NTH）至 DOP
$5.140806
1 NTHChain（NTH）至 DZD
د.ج10.437394
1 NTHChain（NTH）至 FJD
$0.183887
1 NTHChain（NTH）至 GNF
Fr698.2085
1 NTHChain（NTH）至 GTQ
Q0.615098
1 NTHChain（NTH）至 GYD
$16.79876
1 NTHChain（NTH）至 ISK
kr9.7966

要更深入地瞭解 NTHChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方NTHChain網站
區塊查詢

人們還問：關於NTHChain的其他問題

NTHChain（NTH）今日價格是多少？
NTH 實時價格為 0.0803 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NTH 兌 USD 的價格是多少？
目前 NTH 兌 USD 的價格為 $ 0.0803。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
NTHChain 的市值是多少？
NTH 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NTH 的流通供應量是多少？
NTH 的流通供應量為 -- USD
NTH 的歷史最高價（ATH）是多少？
NTH 的歷史最高價是 -- USD
NTH 的歷史最低價（ATL）是多少？
NTH 的歷史最低價是 -- USD
NTH 的交易量是多少？
NTH 的 24 小時實時交易量為 $ 69.89K USD
NTH 今年會漲嗎？
NTH 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NTH 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:50 (UTC+8)

NTHChain（NTH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NTH 兌 USD 計算器

數量

NTH
NTH
USD
USD

1 NTH = 0.0803 USD

交易 NTH

NTH/USDT
$0.0803
$0.0803$0.0803
+1.13%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

