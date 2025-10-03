什麼是Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol 是面向链上金融的可验证自动化层，它允许用户将复杂的跨链操作委托给人工智能代理，同时保留加密保证，确保每一步都符合用户的安全规则。它结合了 ERC-4337/EIP-7702 智能账户，提供精细的委托机制；可信执行环境 (TEE) 认证机制；以及零知识证明 (ZKP)，用于证明每个链下决策的正确性。其目标是将自动化本身转化为信任最小化的原语，并解锁跨多链的代理金融。 Newton Protocol 是面向链上金融的可验证自动化层，它允许用户将复杂的跨链操作委托给人工智能代理，同时保留加密保证，确保每一步都符合用户的安全规则。它结合了 ERC-4337/EIP-7702 智能账户，提供精细的委托机制；可信执行环境 (TEE) 认证机制；以及零知识证明 (ZKP)，用于证明每个链下决策的正确性。其目标是将自动化本身转化为信任最小化的原语，并解锁跨多链的代理金融。

Newton Protocol在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Newton Protocol 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



此外，您還可以：

- 檢查 NEWT 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。

- 在我們的部落格上閱讀有關 Newton Protocol 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Newton Protocol 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Newton Protocol 價格預測 (USD)

Newton Protocol（NEWT）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Newton Protocol（NEWT）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Newton Protocol 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Newton Protocol 價格預測！

Newton Protocol（NEWT）代幣經濟

了解 Newton Protocol（NEWT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NEWT 代幣的完整經濟學！

如何購買Newton Protocol (NEWT)

正在尋找如何購買 Newton Protocol？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Newton Protocol。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NEWT 兌換為當地貨幣

試用匯率換算器

Newton Protocol資源

要更深入地瞭解 Newton Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Newton Protocol的其他問題 Newton Protocol（NEWT）今日價格是多少？ NEWT 實時價格為 0.2052 USD （以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。 目前 NEWT 兌 USD 的價格是多少？ $ 0.2052 。查看 目前 NEWT 兌 USD 的價格為。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。 Newton Protocol 的市值是多少？ NEWT 的市值為 $ 44.12M USD 。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。 NEWT 的流通供應量是多少？ NEWT 的流通供應量為 215.00M USD 。 NEWT 的歷史最高價（ATH）是多少？ NEWT 的歷史最高價是 0.83373560557428 USD 。 NEWT 的歷史最低價（ATL）是多少？ NEWT 的歷史最低價是 0.18424447847964207 USD 。 NEWT 的交易量是多少？ NEWT 的 24 小時實時交易量為 $ 369.02K USD 。 NEWT 今年會漲嗎？ NEWT 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NEWT 價格預測 獲取更深入的分析。

Newton Protocol（NEWT）重要行業更新

時間 (UTC+8) 類型 資訊 10-04 13:39:16 鏈上數據 美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元 10-04 11:26:38 行業動態 USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9% 10-03 10:20:00 行業動態 加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3% 10-03 05:17:00 行業動態 Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關 10-01 14:11:00 行業動態 昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元 09-30 18:14:00 行業動態 當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向

熱門新聞

MEXC 合約保證金回報率：從交易中獲取雙重收入的機會與挑戰

更智慧的交易，零手續費：MEXC 的 AI 輔助訂單如何改變遊戲規則