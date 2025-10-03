Newton Protocol 目前實時價格為 0.2052 USD。跟蹤 NEWT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NEWT 價格趨勢。Newton Protocol 目前實時價格為 0.2052 USD。跟蹤 NEWT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NEWT 價格趨勢。

Newton Protocol 圖標

Newton Protocol實時價格 (NEWT)

1 NEWT 兌換為 USD 的實時價格：

+2.90%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:21:19 (UTC+8)

Newton Protocol（NEWT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

-0.25%

+2.90%

+0.83%

+0.83%

Newton Protocol（NEWT）目前實時價格為 $ 0.2052。過去 24 小時內，NEWT 的交易價格在 $ 0.1978$ 0.2074 之間波動，市場活躍度顯著。NEWT 的歷史最高價為 $ 0.83373560557428，歷史最低價為 $ 0.18424447847964207

從短期表現來看，NEWT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.25%，過去 24 小時內變動為 +2.90%，過去 7 天內累計變動為 +0.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Newton Protocol（NEWT）市場資訊

No.636

21.50%

ETH

Newton Protocol 的目前市值為 $ 44.12M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 369.02K。NEWT 的流通量為 215.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 205.20M

Newton Protocol（NEWT）價格歷史 USD

跟蹤 Newton Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.005783+2.90%
30天$ -0.0526-20.41%
60天$ -0.1401-40.58%
90天$ -0.1172-36.36%
Newton Protocol 今日價格變化

今天，NEWT 記錄了 $ +0.005783 (+2.90%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Newton Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0526 (-20.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Newton Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NEWT 的變化為 $ -0.1401 (-40.58%)，從而更廣泛地了解其表現。

Newton Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.1172 (-36.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Newton Protocol（NEWT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Newton Protocol 價格歷史頁面

什麼是Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol 是面向链上金融的可验证自动化层，它允许用户将复杂的跨链操作委托给人工智能代理，同时保留加密保证，确保每一步都符合用户的安全规则。它结合了 ERC-4337/EIP-7702 智能账户，提供精细的委托机制；可信执行环境 (TEE) 认证机制；以及零知识证明 (ZKP)，用于证明每个链下决策的正确性。其目标是将自动化本身转化为信任最小化的原语，并解锁跨多链的代理金融。

Newton Protocol在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Newton Protocol 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NEWT 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Newton Protocol 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Newton Protocol 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Newton Protocol 價格預測 (USD)

Newton Protocol（NEWT）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Newton Protocol（NEWT）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Newton Protocol 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Newton Protocol 價格預測

Newton Protocol（NEWT）代幣經濟

了解 Newton Protocol（NEWT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NEWT 代幣的完整經濟學

如何購買Newton Protocol (NEWT)

正在尋找如何購買 Newton Protocol？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Newton Protocol。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NEWT 兌換為當地貨幣

1 Newton Protocol（NEWT）至 VND
5,399.838
1 Newton Protocol（NEWT）至 AUD
A$0.309852
1 Newton Protocol（NEWT）至 GBP
0.151848
1 Newton Protocol（NEWT）至 EUR
0.17442
1 Newton Protocol（NEWT）至 USD
$0.2052
1 Newton Protocol（NEWT）至 MYR
RM0.86184
1 Newton Protocol（NEWT）至 TRY
8.54658
1 Newton Protocol（NEWT）至 JPY
¥30.1644
1 Newton Protocol（NEWT）至 ARS
ARS$292.3074
1 Newton Protocol（NEWT）至 RUB
16.869492
1 Newton Protocol（NEWT）至 INR
18.207396
1 Newton Protocol（NEWT）至 IDR
Rp3,419.998632
1 Newton Protocol（NEWT）至 KRW
289.01394
1 Newton Protocol（NEWT）至 PHP
11.88108
1 Newton Protocol（NEWT）至 EGP
￡E.9.794196
1 Newton Protocol（NEWT）至 BRL
R$1.093716
1 Newton Protocol（NEWT）至 CAD
C$0.285228
1 Newton Protocol（NEWT）至 BDT
24.96258
1 Newton Protocol（NEWT）至 NGN
300.437424
1 Newton Protocol（NEWT）至 COP
$798.44346
1 Newton Protocol（NEWT）至 ZAR
R.3.533544
1 Newton Protocol（NEWT）至 UAH
8.462448
1 Newton Protocol（NEWT）至 TZS
T.Sh.504.1764
1 Newton Protocol（NEWT）至 VES
Bs37.3464
1 Newton Protocol（NEWT）至 CLP
$198.018
1 Newton Protocol（NEWT）至 PKR
Rs57.720708
1 Newton Protocol（NEWT）至 KZT
112.314168
1 Newton Protocol（NEWT）至 THB
฿6.636168
1 Newton Protocol（NEWT）至 TWD
NT$6.236028
1 Newton Protocol（NEWT）至 AED
د.إ0.753084
1 Newton Protocol（NEWT）至 CHF
Fr0.162108
1 Newton Protocol（NEWT）至 HKD
HK$1.596456
1 Newton Protocol（NEWT）至 AMD
֏78.620328
1 Newton Protocol（NEWT）至 MAD
.د.م1.865268
1 Newton Protocol（NEWT）至 MXN
$3.773628
1 Newton Protocol（NEWT）至 SAR
ريال0.767448
1 Newton Protocol（NEWT）至 ETB
Br29.772468
1 Newton Protocol（NEWT）至 KES
KSh26.499528
1 Newton Protocol（NEWT）至 JOD
د.أ0.1454868
1 Newton Protocol（NEWT）至 PLN
0.742824
1 Newton Protocol（NEWT）至 RON
лв0.888516
1 Newton Protocol（NEWT）至 SEK
kr1.922724
1 Newton Protocol（NEWT）至 BGN
лв0.340632
1 Newton Protocol（NEWT）至 HUF
Ft67.855536
1 Newton Protocol（NEWT）至 CZK
4.239432
1 Newton Protocol（NEWT）至 KWD
د.ك0.062586
1 Newton Protocol（NEWT）至 ILS
0.67716
1 Newton Protocol（NEWT）至 BOB
Bs1.41588
1 Newton Protocol（NEWT）至 AZN
0.34884
1 Newton Protocol（NEWT）至 TJS
SM1.910412
1 Newton Protocol（NEWT）至 GEL
0.558144
1 Newton Protocol（NEWT）至 AOA
Kz188.084268
1 Newton Protocol（NEWT）至 BHD
.د.ب0.0771552
1 Newton Protocol（NEWT）至 BMD
$0.2052
1 Newton Protocol（NEWT）至 DKK
kr1.305072
1 Newton Protocol（NEWT）至 HNL
L5.36598
1 Newton Protocol（NEWT）至 MUR
9.297612
1 Newton Protocol（NEWT）至 NAD
$3.535596
1 Newton Protocol（NEWT）至 NOK
kr2.04174
1 Newton Protocol（NEWT）至 NZD
$0.350892
1 Newton Protocol（NEWT）至 PAB
B/.0.2052
1 Newton Protocol（NEWT）至 PGK
K0.8721
1 Newton Protocol（NEWT）至 QAR
ر.ق0.746928
1 Newton Protocol（NEWT）至 RSD
дин.20.472804
1 Newton Protocol（NEWT）至 UZS
soʻm2,472.288588
1 Newton Protocol（NEWT）至 ALL
L16.906428
1 Newton Protocol（NEWT）至 ANG
ƒ0.367308
1 Newton Protocol（NEWT）至 AWG
ƒ0.36936
1 Newton Protocol（NEWT）至 BBD
$0.4104
1 Newton Protocol（NEWT）至 BAM
KM0.340632
1 Newton Protocol（NEWT）至 BIF
Fr603.4932
1 Newton Protocol（NEWT）至 BND
$0.262656
1 Newton Protocol（NEWT）至 BSD
$0.2052
1 Newton Protocol（NEWT）至 JMD
$32.946912
1 Newton Protocol（NEWT）至 KHR
824.095512
1 Newton Protocol（NEWT）至 KMF
Fr85.9788
1 Newton Protocol（NEWT）至 LAK
4,460.869476
1 Newton Protocol（NEWT）至 LKR
Rs62.048376
1 Newton Protocol（NEWT）至 MDL
L3.435048
1 Newton Protocol（NEWT）至 MGA
Ar916.070256
1 Newton Protocol（NEWT）至 MOP
P1.643652
1 Newton Protocol（NEWT）至 MVR
3.13956
1 Newton Protocol（NEWT）至 MWK
MK356.249772
1 Newton Protocol（NEWT）至 MZN
MT13.11228
1 Newton Protocol（NEWT）至 NPR
Rs29.17944
1 Newton Protocol（NEWT）至 PYG
1,445.0184
1 Newton Protocol（NEWT）至 RWF
Fr296.9244
1 Newton Protocol（NEWT）至 SBD
$1.690848
1 Newton Protocol（NEWT）至 SCR
3.000024
1 Newton Protocol（NEWT）至 SRD
$7.81812
1 Newton Protocol（NEWT）至 SVC
$1.793448
1 Newton Protocol（NEWT）至 SZL
L3.533544
1 Newton Protocol（NEWT）至 TMT
m0.7182
1 Newton Protocol（NEWT）至 TND
د.ت0.5975424
1 Newton Protocol（NEWT）至 TTD
$1.389204
1 Newton Protocol（NEWT）至 UGX
Sh709.992
1 Newton Protocol（NEWT）至 XAF
Fr114.5016
1 Newton Protocol（NEWT）至 XCD
$0.55404
1 Newton Protocol（NEWT）至 XOF
Fr114.5016
1 Newton Protocol（NEWT）至 XPF
Fr20.7252
1 Newton Protocol（NEWT）至 BWP
P2.725056
1 Newton Protocol（NEWT）至 BZD
$0.412452
1 Newton Protocol（NEWT）至 CVE
$19.270332
1 Newton Protocol（NEWT）至 DJF
Fr36.5256
1 Newton Protocol（NEWT）至 DOP
$12.84552
1 Newton Protocol（NEWT）至 DZD
د.ج26.569296
1 Newton Protocol（NEWT）至 FJD
$0.4617
1 Newton Protocol（NEWT）至 GNF
Fr1,784.214
1 Newton Protocol（NEWT）至 GTQ
Q1.571832
1 Newton Protocol（NEWT）至 GYD
$42.909372
1 Newton Protocol（NEWT）至 ISK
kr24.624

Newton Protocol資源

要更深入地瞭解 Newton Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Newton Protocol網站
區塊查詢

人們還問：關於Newton Protocol的其他問題

Newton Protocol（NEWT）今日價格是多少？
NEWT 實時價格為 0.2052 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NEWT 兌 USD 的價格是多少？
目前 NEWT 兌 USD 的價格為 $ 0.2052。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Newton Protocol 的市值是多少？
NEWT 的市值為 $ 44.12M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NEWT 的流通供應量是多少？
NEWT 的流通供應量為 215.00M USD
NEWT 的歷史最高價（ATH）是多少？
NEWT 的歷史最高價是 0.83373560557428 USD
NEWT 的歷史最低價（ATL）是多少？
NEWT 的歷史最低價是 0.18424447847964207 USD
NEWT 的交易量是多少？
NEWT 的 24 小時實時交易量為 $ 369.02K USD
NEWT 今年會漲嗎？
NEWT 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NEWT 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:21:19 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

