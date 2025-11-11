MultiBank 集團成立於 2005 年，總部位於加州，是全球規模最大、監管最嚴格的線上金融衍生性商品機構之一。集團總部位於杜拜，在全球設有 25 多個辦事處，服務 100 多個國家的 200 多萬名客戶。憑藉強大的合規性、先進的技術以及對金融誠信的重視，MultiBank 集團在全球範圍內提供安全、無縫的交易體驗。

如今，集團正引領業界最具雄心壯志的現實世界資產 (RWA) 代幣化項目之一，以其首個實用型代幣 $MBG 為核心，引領金融的未來發展。