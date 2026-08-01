MapNode 今日價格

MapNode (MAP) 今日實時價格為 NT$ 0.0029，過去 24 小時內變化了 2.35%。目前 MAP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0029 每 MAP。

MapNode 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3889，流通供應量為 0.00 MAP。過去 24 小時內，MAP 的交易價格在 NT$ 0.0029（低點）和 NT$ 0.00328（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.9785080871549445862，而歷史最低價為 NT$ 0.0614968406033479323。

短期表現方面，MAP 在過去一小時內波動了 -2.36%，過去7 天內波動了 +37.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.74K。

MapNode（MAP）市場資訊

排名 No.3889 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 80.74KNT$ 80.74K NT$ 80.74K 完全稀釋市值 NT$ 2.90MNT$ 2.90M NT$ 2.90M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 MATIC

MapNode 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.74K。MAP 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.90M。