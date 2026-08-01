Terra 今日價格

Terra (LUNA) 今日實時價格為 NT$ 0.04235，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 LUNA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04235 每 LUNA。

Terra 目前市值在 NT$ 30.07M 排名第 #508，流通供應量為 709.98M LUNA。過去 24 小時內，LUNA 的交易價格在 NT$ 0.04172（低點）和 NT$ 0.04447（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 625.386672031543872，而歷史最低價為 NT$ 1.25799123440014624。

短期表現方面，LUNA 在過去一小時內波動了 -0.48%，過去7 天內波動了 +3.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 90.14K。

Terra（LUNA）市場資訊

排名 No.508 市值 NT$ 30.07MNT$ 30.07M NT$ 30.07M 成交量（24H） NT$ 90.14KNT$ 90.14K NT$ 90.14K 完全稀釋市值 NT$ 50.26MNT$ 50.26M NT$ 50.26M 流通量 709.98M 709.98M 709.98M 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,186,707,049 1,186,707,049 1,186,707,049 所屬公鏈 LUNA2

Terra 的目前市值為 NT$ 30.07M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 90.14K。LUNA 的流通量為 709.98M，總供應量是 1186707049，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.26M。