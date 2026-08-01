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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。 想知道 Terra 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Terra 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 LUNA 2026–2027 年價格的預測。
關於 Terra
Terra (LUNA) 是一種區塊鏈協議，使用與法定貨幣掛鈎的穩定幣來驅動價格穩定的全球支付系統。它旨在通過使用一種調整各種穩定幣供應的算法來自動化穩定幣的穩定性，以確保它們的價值與各自的法定貨幣相符。LUNA，Terra網絡的原生代幣，用於抵押、治理，以及維護網絡穩定幣的價格穩定性。在Terra生態系統中，LUNA也用於對治理提案進行投票，這可能包括變更交易費用、鑄幣稅分配和其他網絡參數的變動。
如何在台灣購買和投資 Terra
準備好開始使用 Terra 了嗎？在 MEXC 購買 LUNA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Terra 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Terra (LUNA) 購買之旅。
新的 Terra 網絡將繼承使 Terra Classic 成為僅次於以太坊的第二大智能合約區塊鏈的深厚開發者池和充滿激情的 LUNAtic 社區。
白皮書
代幣經濟學
Luna Classic（LUNC）仍是 Terra Classic 生態系的基礎代幣，儘管其代幣經濟模型已大幅調整。治理機制已強化，讓 LUNC 持有者能參與更去中心化的決策流程。投票權仍與質押代幣數量成正比，但已新增參數以防止權力過度集中。Terra 穩定幣的穩定機制在 2022 年事件後已調整：「燃燒 LUNC 以鑄造穩定幣」的核心理念維持不變，同時新增了多項保障措施與限制。質押獎勵現採用修訂後的分配模型，並更新通脹率與獎勵結構，旨在提供可持續的長期激勵，同時有效管理代幣供應量。所有鏈上交易均適用稅收燃燒（tax burn）機制，協助長期逐步減少 LUNC 總供應量。
團隊
Terra Classic 是一個完全去中心化的協議，由全球社群透過民主治理流程共同維護。開發工作由多個獨立團隊與貢獻者支援，各自負責協議維護與改進的不同面向。驗證者（Validators）在治理與開發中扮演更廣泛的角色，參與門檻更嚴格，責任也隨之加重。本專案由活躍的開發者社群支持，他們透過透明的治理流程提出並實作各項改進方案。由社群主導的工作小組（Community-led working groups）則協調協議開發、行銷及生態系成長等各項進展。
技術
該網絡保留了原始白皮書中所述的雙代幣設計，將原生代幣 Luna Classic（LUNC）與 Terra 穩定幣掛鉤，以支援價格穩定性。Terra Classic 採用權益證明（proof-of-stake）共識模型，驗證者透過處理交易及維護區塊鏈來保障網絡安全。為提升安全性與去中心化程度，最低質押門檻（minimum staking requirement）與驗證者選拔流程均已更新。智能合約仍是開發者構建去中心化應用（dApps）的核心功能；在 2022 年生態系變革後，已導入強化版安全措施與更新協議。預言機（oracle）機制持續向網絡提供現實世界價格資料，現已採用更嚴格的驗證要求與更高標準的安全措施。驗證者須符合更新後的標準，方能提交與驗證價格資訊，以提升準確性與可靠性。
概覽
Terra Classic 是一個區塊鏈平台，於 2022 年經歷重大轉型後，承接自原始 Terra 生態系。它持續體現原始白皮書所提出的目標：打造一個基於穩定幣協議與智能合約的全新數位經濟；但如今已轉型為一個由社群主導的網路。該鏈優先致力於透過支援穩定加密貨幣、實現快速且低成本的支付與金融應用，來提升數位交易的可及性與效率。這些目標依然不變，同時搭配了重新設計的代幣經濟模型（tokenomics）與更新後的治理架構。