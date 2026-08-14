Infinex 今日價格

Infinex (INX) 今日實時價格為 NT$ 0.008219，過去 24 小時內變化了 10.71%。目前 INX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008219 每 INX。

Infinex 目前市值在 NT$ 16.39M 排名第 #809，流通供應量為 1.99B INX。過去 24 小時內，INX 的交易價格在 NT$ 0.007295（低點）和 NT$ 0.008386（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.9402013155090771247，而歷史最低價為 NT$ 0.2036959587621020376。

短期表現方面，INX 在過去一小時內波動了 +3.24%，過去7 天內波動了 +11.53%。過去一天，總交易量達到 NT$ 154.65K。

Infinex（INX）市場資訊

排名 No.809 市值 NT$ 16.39MNT$ 16.39M NT$ 16.39M 成交量（24H） NT$ 154.65KNT$ 154.65K NT$ 154.65K 完全稀釋市值 NT$ 82.19MNT$ 82.19M NT$ 82.19M 流通量 1.99B 1.99B 1.99B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 19.94% 所屬公鏈 ETH

Infinex 的目前市值為 NT$ 16.39M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 154.65K。INX 的流通量為 1.99B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.19M。