WorldAssets 目前實時價格為 0.6972 USD。跟蹤 INC 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 INC 價格趨勢。WorldAssets 目前實時價格為 0.6972 USD。跟蹤 INC 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 INC 價格趨勢。

更多關於 INC

INC 價格資訊

INC 白皮書

INC 幣種官網

INC 代幣經濟

INC 價格預測

INC 價格歷史

INC 購買指南

INC 兌換法幣計算

INC 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

WorldAssets 圖標

WorldAssets實時價格 (INC)

1 INC 兌換為 USD 的實時價格：

$0.6972
$0.6972$0.6972
+22.25%1D
USD
WorldAssets (INC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:23:47 (UTC+8)

WorldAssets（INC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
24H最低價
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24H最高價

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

+0.83%

+22.25%

+597.20%

+597.20%

WorldAssets（INC）目前實時價格為 $ 0.6972。過去 24 小時內，INC 的交易價格在 $ 0.5552$ 0.98 之間波動，市場活躍度顯著。INC 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，INC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.83%，過去 24 小時內變動為 +22.25%，過去 7 天內累計變動為 +597.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WorldAssets（INC）市場資訊

--
----

$ 41.66K
$ 41.66K$ 41.66K

$ 209.16M
$ 209.16M$ 209.16M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

WorldAssets 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.66K。INC 的流通量為 --，總供應量是 300000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 209.16M

WorldAssets（INC）價格歷史 USD

跟蹤 WorldAssets 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.126893+22.25%
30天$ +0.5972+597.20%
60天$ +0.5972+597.20%
90天$ +0.5972+597.20%
WorldAssets 今日價格變化

今天，INC 記錄了 $ +0.126893 (+22.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

WorldAssets 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.5972 (+597.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

WorldAssets 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，INC 的變化為 $ +0.5972 (+597.20%)，從而更廣泛地了解其表現。

WorldAssets 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.5972 (+597.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 WorldAssets（INC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 WorldAssets 價格歷史頁面

什麼是WorldAssets (INC)

WORLDASSETS（WAT Protocol）平台是一個面向現實世界資產通證化（RWA）的創新金融服務平台，平台透過WAT Protocol整合鏈上實體資產、雙通證模型（資產所有權通證+資產收益通證）、RWAFi（RWA+DeFi）、AMM流動性、POS-DAO資產委員會、資產合規性以及完善的通證化退出機制，實現RWA的真正落地。

WorldAssets在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 WorldAssets 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 INC 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 WorldAssets 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 WorldAssets 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

WorldAssets 價格預測 (USD)

WorldAssets（INC）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 WorldAssets（INC）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 WorldAssets 的長期和短期價格預測。

現在就查看 WorldAssets 價格預測

WorldAssets（INC）代幣經濟

了解 WorldAssets（INC）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 INC 代幣的完整經濟學

如何購買WorldAssets (INC)

正在尋找如何購買 WorldAssets？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買WorldAssets。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

INC 兌換為當地貨幣

1 WorldAssets（INC）至 VND
18,346.818
1 WorldAssets（INC）至 AUD
A$1.052772
1 WorldAssets（INC）至 GBP
0.515928
1 WorldAssets（INC）至 EUR
0.59262
1 WorldAssets（INC）至 USD
$0.6972
1 WorldAssets（INC）至 MYR
RM2.92824
1 WorldAssets（INC）至 TRY
29.03838
1 WorldAssets（INC）至 JPY
¥102.4884
1 WorldAssets（INC）至 ARS
ARS$993.1614
1 WorldAssets（INC）至 RUB
57.316812
1 WorldAssets（INC）至 INR
61.862556
1 WorldAssets（INC）至 IDR
Rp11,619.995352
1 WorldAssets（INC）至 KRW
981.97134
1 WorldAssets（INC）至 PHP
40.36788
1 WorldAssets（INC）至 EGP
￡E.33.277356
1 WorldAssets（INC）至 BRL
R$3.716076
1 WorldAssets（INC）至 CAD
C$0.969108
1 WorldAssets（INC）至 BDT
84.81438
1 WorldAssets（INC）至 NGN
1,020.784464
1 WorldAssets（INC）至 COP
$2,712.84006
1 WorldAssets（INC）至 ZAR
R.12.005784
1 WorldAssets（INC）至 UAH
28.752528
1 WorldAssets（INC）至 TZS
T.Sh.1,713.0204
1 WorldAssets（INC）至 VES
Bs126.8904
1 WorldAssets（INC）至 CLP
$672.798
1 WorldAssets（INC）至 PKR
Rs196.115388
1 WorldAssets（INC）至 KZT
381.605448
1 WorldAssets（INC）至 THB
฿22.547448
1 WorldAssets（INC）至 TWD
NT$21.187908
1 WorldAssets（INC）至 AED
د.إ2.558724
1 WorldAssets（INC）至 CHF
Fr0.550788
1 WorldAssets（INC）至 HKD
HK$5.424216
1 WorldAssets（INC）至 AMD
֏267.125208
1 WorldAssets（INC）至 MAD
.د.م6.337548
1 WorldAssets（INC）至 MXN
$12.821508
1 WorldAssets（INC）至 SAR
ريال2.607528
1 WorldAssets（INC）至 ETB
Br101.156748
1 WorldAssets（INC）至 KES
KSh90.036408
1 WorldAssets（INC）至 JOD
د.أ0.4943148
1 WorldAssets（INC）至 PLN
2.523864
1 WorldAssets（INC）至 RON
лв3.018876
1 WorldAssets（INC）至 SEK
kr6.532764
1 WorldAssets（INC）至 BGN
лв1.157352
1 WorldAssets（INC）至 HUF
Ft230.550096
1 WorldAssets（INC）至 CZK
14.404152
1 WorldAssets（INC）至 KWD
د.ك0.212646
1 WorldAssets（INC）至 ILS
2.30076
1 WorldAssets（INC）至 BOB
Bs4.81068
1 WorldAssets（INC）至 AZN
1.18524
1 WorldAssets（INC）至 TJS
SM6.490932
1 WorldAssets（INC）至 GEL
1.896384
1 WorldAssets（INC）至 AOA
Kz639.046548
1 WorldAssets（INC）至 BHD
.د.ب0.2621472
1 WorldAssets（INC）至 BMD
$0.6972
1 WorldAssets（INC）至 DKK
kr4.434192
1 WorldAssets（INC）至 HNL
L18.23178
1 WorldAssets（INC）至 MUR
31.590132
1 WorldAssets（INC）至 NAD
$12.012756
1 WorldAssets（INC）至 NOK
kr6.93714
1 WorldAssets（INC）至 NZD
$1.192212
1 WorldAssets（INC）至 PAB
B/.0.6972
1 WorldAssets（INC）至 PGK
K2.9631
1 WorldAssets（INC）至 QAR
ر.ق2.537808
1 WorldAssets（INC）至 RSD
дин.69.559644
1 WorldAssets（INC）至 UZS
soʻm8,399.998068
1 WorldAssets（INC）至 ALL
L57.442308
1 WorldAssets（INC）至 ANG
ƒ1.247988
1 WorldAssets（INC）至 AWG
ƒ1.25496
1 WorldAssets（INC）至 BBD
$1.3944
1 WorldAssets（INC）至 BAM
KM1.157352
1 WorldAssets（INC）至 BIF
Fr2,050.4652
1 WorldAssets（INC）至 BND
$0.892416
1 WorldAssets（INC）至 BSD
$0.6972
1 WorldAssets（INC）至 JMD
$111.942432
1 WorldAssets（INC）至 KHR
2,799.997032
1 WorldAssets（INC）至 KMF
Fr292.1268
1 WorldAssets（INC）至 LAK
15,156.521436
1 WorldAssets（INC）至 LKR
Rs210.819336
1 WorldAssets（INC）至 MDL
L11.671128
1 WorldAssets（INC）至 MGA
Ar3,112.496016
1 WorldAssets（INC）至 MOP
P5.584572
1 WorldAssets（INC）至 MVR
10.66716
1 WorldAssets（INC）至 MWK
MK1,210.415892
1 WorldAssets（INC）至 MZN
MT44.55108
1 WorldAssets（INC）至 NPR
Rs99.14184
1 WorldAssets（INC）至 PYG
4,909.6824
1 WorldAssets（INC）至 RWF
Fr1,008.8484
1 WorldAssets（INC）至 SBD
$5.744928
1 WorldAssets（INC）至 SCR
10.193064
1 WorldAssets（INC）至 SRD
$26.56332
1 WorldAssets（INC）至 SVC
$6.093528
1 WorldAssets（INC）至 SZL
L12.005784
1 WorldAssets（INC）至 TMT
m2.4402
1 WorldAssets（INC）至 TND
د.ت2.0302464
1 WorldAssets（INC）至 TTD
$4.720044
1 WorldAssets（INC）至 UGX
Sh2,412.312
1 WorldAssets（INC）至 XAF
Fr389.0376
1 WorldAssets（INC）至 XCD
$1.88244
1 WorldAssets（INC）至 XOF
Fr389.0376
1 WorldAssets（INC）至 XPF
Fr70.4172
1 WorldAssets（INC）至 BWP
P9.258816
1 WorldAssets（INC）至 BZD
$1.401372
1 WorldAssets（INC）至 CVE
$65.474052
1 WorldAssets（INC）至 DJF
Fr124.1016
1 WorldAssets（INC）至 DOP
$43.64472
1 WorldAssets（INC）至 DZD
د.ج90.273456
1 WorldAssets（INC）至 FJD
$1.5687
1 WorldAssets（INC）至 GNF
Fr6,062.154
1 WorldAssets（INC）至 GTQ
Q5.340552
1 WorldAssets（INC）至 GYD
$145.791492
1 WorldAssets（INC）至 ISK
kr83.664

WorldAssets資源

要更深入地瞭解 WorldAssets，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方WorldAssets網站
區塊查詢

人們還問：關於WorldAssets的其他問題

WorldAssets（INC）今日價格是多少？
INC 實時價格為 0.6972 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 INC 兌 USD 的價格是多少？
目前 INC 兌 USD 的價格為 $ 0.6972。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
WorldAssets 的市值是多少？
INC 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
INC 的流通供應量是多少？
INC 的流通供應量為 -- USD
INC 的歷史最高價（ATH）是多少？
INC 的歷史最高價是 -- USD
INC 的歷史最低價（ATL）是多少？
INC 的歷史最低價是 -- USD
INC 的交易量是多少？
INC 的 24 小時實時交易量為 $ 41.66K USD
INC 今年會漲嗎？
INC 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 INC 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:23:47 (UTC+8)

WorldAssets（INC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-04 13:39:16鏈上數據
美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元
10-04 11:26:38行業動態
USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9%
10-03 10:20:00行業動態
加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3%
10-03 05:17:00行業動態
Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關
10-01 14:11:00行業動態
昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元
09-30 18:14:00行業動態
當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向

熱門新聞

MEXC 合約保證金回報率：從交易中獲取雙重收入的機會與挑戰

October 3, 2025

更智慧的交易，零手續費：MEXC 的 AI 輔助訂單如何改變遊戲規則

October 3, 2025

GameFi 2.0：為什麼代幣經濟學將決定區塊鏈遊戲的未來

October 3, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

INC 兌 USD 計算器

數量

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.6972 USD

交易 INC

INC/USDT
$0.6972
$0.6972$0.6972
+22.03%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--