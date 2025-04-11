什麼是Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 是一款下一代行動放置類 RPG，由 2024 年 BAFTA 獲獎遊戲設計師設計，推出後便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的遊戲排行榜，並吸引了從 web2 到 web3 的下百萬遊戲玩家。

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Immortal Rising 2價格預測

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Immortal Rising 2價格歷史

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如何購買Immortal Rising 2 (IMT)

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IMT 兌換爲當地貨幣

1 IMT 兌換 VND ₫ 83.07684 1 IMT 兌換 AUD A$ 0.0051516 1 IMT 兌換 GBP ￡ 0.0024624 1 IMT 兌換 EUR € 0.0028512 1 IMT 兌換 USD $ 0.00324 1 IMT 兌換 MYR RM 0.0143208 1 IMT 兌換 TRY ₺ 0.1228608 1 IMT 兌換 JPY ¥ 0.4649724 1 IMT 兌換 RUB ₽ 0.2695032 1 IMT 兌換 INR ₹ 0.2785104 1 IMT 兌換 IDR Rp 53.9999784 1 IMT 兌換 KRW ₩ 4.602258 1 IMT 兌換 PHP ₱ 0.1852632 1 IMT 兌換 EGP ￡E. 0.1661472 1 IMT 兌換 BRL R$ 0.0189864 1 IMT 兌換 CAD C$ 0.0044712 1 IMT 兌換 BDT ৳ 0.39285 1 IMT 兌換 NGN ₦ 5.1510168 1 IMT 兌換 UAH ₴ 0.1338444 1 IMT 兌換 VES Bs 0.23004 1 IMT 兌換 PKR Rs 0.9065196 1 IMT 兌換 KZT ₸ 1.6709328 1 IMT 兌換 THB ฿ 0.1084428 1 IMT 兌換 TWD NT$ 0.1048788 1 IMT 兌換 AED د.إ 0.0118908 1 IMT 兌換 CHF Fr 0.0026244 1 IMT 兌換 HKD HK$ 0.02511 1 IMT 兌換 MAD .د.م 0.0300672 1 IMT 兌換 MXN $ 0.065772

Immortal Rising 2資源

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