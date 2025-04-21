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Immortal Rising 2 是一款下一代行動放置類 RPG，由 2024 年 BAFTA 獲獎遊戲設計師設計，推出後便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的遊戲排行榜，並吸引了從 web2 到 web3 的下百萬遊戲玩家。

幣種名稱IMT

排名No.3596

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.006611422430750961,2025-05-18

最低價0.002325794475909858,2025-04-21

所屬公鏈ETH

簡介Immortal Rising 2 是一款下一代行動放置類 RPG，由 2024 年 BAFTA 獲獎遊戲設計師設計，推出後便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的遊戲排行榜，並吸引了從 web2 到 web3 的下百萬遊戲玩家。

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