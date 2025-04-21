Immortal Rising 2 是一款下一代行動放置類 RPG，由 2024 年 BAFTA 獲獎遊戲設計師設計，推出後便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的遊戲排行榜，並吸引了從 web2 到 web3 的下百萬遊戲玩家。
幣種名稱IMT
排名No.3596
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.00%
流通供應量0
最大供應量1,000,000,000
總供應量1,000,000,000
流通率0%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.006611422430750961,2025-05-18
最低價0.002325794475909858,2025-04-21
所屬公鏈ETH
簡介Immortal Rising 2 是一款下一代行動放置類 RPG，由 2024 年 BAFTA 獲獎遊戲設計師設計，推出後便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的遊戲排行榜，並吸引了從 web2 到 web3 的下百萬遊戲玩家。
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