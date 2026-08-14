Handy 今日價格

Handy (HANDY) 今日實時價格為 NT$ 0.0015919，過去 24 小時內變化了 16.21%。目前 HANDY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0015919 每 HANDY。

Handy 目前市值在 NT$ 10.50M 排名第 #2061，流通供應量為 6.60B HANDY。過去 24 小時內，HANDY 的交易價格在 NT$ 0.0015872（低點）和 NT$ 0.0019044（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.9452152713，而歷史最低價為 NT$ 0.00575279970019137813。

短期表現方面，HANDY 在過去一小時內波動了 -2.49%，過去7 天內波動了 -23.23%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.13K。

Handy（HANDY）市場資訊

排名 No.2061 市值 NT$ 10.50MNT$ 10.50M NT$ 10.50M 成交量（24H） NT$ 58.13KNT$ 58.13K NT$ 58.13K 完全稀釋市值 NT$ 15.92MNT$ 15.92M NT$ 15.92M 流通量 6.60B 6.60B 6.60B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 65.95% 所屬公鏈 ETH

Handy 的目前市值為 NT$ 10.50M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.13K。HANDY 的流通量為 6.60B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.92M。