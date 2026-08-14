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Handy 目前實時價格為 0.0015919 TWD。HANDY 市值為 10,500,104.0501816 TWD。追蹤台灣的 HANDY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Handy 目前實時價格為 0.0015919 TWD。HANDY 市值為 10,500,104.0501816 TWD。追蹤台灣的 HANDY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Handy 圖標

Handy實時價格 (HANDY)

1 HANDY 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.050934604
NT$0.050934604NT$0.050934604
-16.21%1D
TWD
Handy (HANDY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:58:53 (UTC+8)

Handy 今日價格

Handy (HANDY) 今日實時價格為 NT$ 0.0015919，過去 24 小時內變化了 16.21%。目前 HANDY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0015919 每 HANDY。

Handy 目前市值在 NT$ 10.50M 排名第 #2061，流通供應量為 6.60B HANDY。過去 24 小時內，HANDY 的交易價格在 NT$ 0.0015872（低點）和 NT$ 0.0019044（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.9452152713，而歷史最低價為 NT$ 0.00575279970019137813

短期表現方面，HANDY 在過去一小時內波動了 -2.49%，過去7 天內波動了 -23.23%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.13K

Handy（HANDY）市場資訊

No.2061

NT$ 10.50M
NT$ 10.50MNT$ 10.50M

NT$ 58.13K
NT$ 58.13KNT$ 58.13K

NT$ 15.92M
NT$ 15.92MNT$ 15.92M

6.60B
6.60B 6.60B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

65.95%

ETH

Handy 的目前市值為 NT$ 10.50M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.13K。HANDY 的流通量為 6.60B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.92M

Handy 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0015872
NT$ 0.0015872NT$ 0.0015872
24H最低價
NT$ 0.0019044
NT$ 0.0019044NT$ 0.0019044
24H最高價

NT$ 0.0015872
NT$ 0.0015872NT$ 0.0015872

NT$ 0.0019044
NT$ 0.0019044NT$ 0.0019044

NT$ 8.9452152713
NT$ 8.9452152713NT$ 8.9452152713

NT$ 0.00575279970019137813
NT$ 0.00575279970019137813NT$ 0.00575279970019137813

-2.49%

-16.21%

-23.23%

-23.23%

Handy（HANDY）價格歷史 TWD

跟蹤 Handy 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0098538-16.21%
30天NT$ -0.0027821-63.61%
60天NT$ -0.0006608-29.34%
90天NT$ -0.000836-34.44%
Handy 今日價格變化

今天，HANDY 記錄了 NT$ -0.0098538 (-16.21%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Handy 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0027821 (-63.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Handy 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，HANDY 的變化為 NT$ -0.0006608 (-29.34%)，從而更廣泛地了解其表現。

Handy 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000836 (-34.44%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Handy（HANDY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Handy 價格歷史頁面

Handy 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Handy 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Handy 的價格？

HANDY代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 實用需求——在Handy生態系統中，用戶對各項服務與交易的使用情況。
2. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢及投資者信心。
3. 代幣供應——流通供應量、銷毀機制以及代幣經濟學設計。
4. 平台採用度——用戶數量的增長與平台活動的活躍程度。
5. 合作夥伴關係——策略性聯盟與整合方案。
6. 監管動態——影響整體市場的加密貨幣監管政策。
7. 競爭環境——類似專案與代幣的表現。
8. 技術發展——平台更新與新功能的推出。

這些因素相互作用，透過供需關係來決定HANDY的市場價值。

為什麼人們想知道 Handy 今天的價格？

人們希望了解今日 HANDY 代幣的價格，主要有以下幾個關鍵原因：追蹤投資績效、做出明智的交易決策、進行投資組合管理、識別市場趨勢，以及把握買入/賣出的時機。價格監控有助於評估獲利能力與市場情緒。

Handy 的價格預測

Handy（HANDY）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，HANDY 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Handy (HANDY) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Handy 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Handy 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Handy 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 HANDY 2026–2027 年價格的預測。

關於 Handy

HANDY是一種在以太坊平台上運行的加密貨幣，旨在促進ShowHand生態系統內的交易。ShowHand（HANDY）旨在通過提供一個去中心化的、低成本的、高速的微交易平台，來革新線上遊戲產業。該代幣被用作ShowHand生態系統內所有交易的主要貨幣，包括各種線上遊戲和娛樂平台。HANDY代幣運行在一種通縮模型上，每次交易都會燒掉一部分代幣，隨著時間的推移減少總供應量。這種模型旨在維持代幣的價值並鼓勵在ShowHand平台內使用。

如何在台灣購買和投資 Handy

準備好開始使用 Handy 了嗎？在 MEXC 購買 HANDY 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Handy 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Handy (HANDY) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Handy 將立即存入您的錢包。
Handy (HANDY) 購買教程

Handy 能做什麼？

擁有 Handy 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Handy (HANDY) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Handy (HANDY)

HANDY是一個基於區塊鏈的遊戲平臺，提供DeFi、NFT、P2E等各種服務和內容。HANDY目前提供這兩項偉大的服務HandyPick和King of Planets。HANDY以後會有更多的服務，並不斷擴大其生態系統。

Handy資源

要更深入地瞭解 Handy，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Handy網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum Ecosystem

人們還問：關於Handy的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:58:53 (UTC+8)

Handy（HANDY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Handy 的更多資訊

HANDYUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 HANDY。在 MEXC 上探索 HANDYUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Handy (HANDY) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Handy 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HANDY/USDT
NT$0.050893043
NT$0.050893043NT$0.050893043
-16.30%
35.93M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.8414936
NT$2.8414936NT$2.8414936

+367.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18235688
NT$0.18235688NT$0.18235688

-3.37%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.028328
NT$9.028328NT$9.028328

+21.41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4225181
NT$9.4225181NT$9.4225181

+5.90%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8414936
NT$2.8414936NT$2.8414936

+367.78%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.1248558
NT$8.1248558NT$8.1248558

+119.52%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.369643534
NT$0.369643534NT$0.369643534

+77.09%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0432675
NT$5.0432675NT$5.0432675

+28.95%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6406442
NT$28.6406442NT$28.6406442

+26.74%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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HANDY
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TWD

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