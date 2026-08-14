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Moonbeam 目前實時價格為 0.007386 TWD。GLMR 市值為 8,708,735.060484 TWD。追蹤台灣的 GLMR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Moonbeam 目前實時價格為 0.007386 TWD。GLMR 市值為 8,708,735.060484 TWD。追蹤台灣的 GLMR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Moonbeam 圖標

Moonbeam實時價格 (GLMR)

1 GLMR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.23613042
NT$0.23613042NT$0.23613042
-2.43%1D
TWD
Moonbeam (GLMR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:55:48 (UTC+8)

Moonbeam 今日價格

Moonbeam (GLMR) 今日實時價格為 NT$ 0.007386，過去 24 小時內變化了 2.43%。目前 GLMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007386 每 GLMR。

Moonbeam 目前市值在 NT$ 8.71M 排名第 #941，流通供應量為 1.18B GLMR。過去 24 小時內，GLMR 的交易價格在 NT$ 0.007249（低點）和 NT$ 0.007687（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 954.01691642746247715，而歷史最低價為 NT$ 0.2754113278122831999

短期表現方面，GLMR 在過去一小時內波動了 -1.17%，過去7 天內波動了 -8.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.82K

Moonbeam（GLMR）市場資訊

No.941

NT$ 8.71M
NT$ 8.71MNT$ 8.71M

NT$ 76.82K
NT$ 76.82KNT$ 76.82K

NT$ 9.13M
NT$ 9.13MNT$ 9.13M

1.18B
1.18B 1.18B

--
----

1,236,213,103
1,236,213,103 1,236,213,103

NONE

Moonbeam 的目前市值為 NT$ 8.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.82K。GLMR 的流通量為 1.18B，總供應量是 1236213103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 9.13M

Moonbeam 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.007249
NT$ 0.007249NT$ 0.007249
24H最低價
NT$ 0.007687
NT$ 0.007687NT$ 0.007687
24H最高價

NT$ 0.007249
NT$ 0.007249NT$ 0.007249

NT$ 0.007687
NT$ 0.007687NT$ 0.007687

NT$ 954.01691642746247715
NT$ 954.01691642746247715NT$ 954.01691642746247715

NT$ 0.2754113278122831999
NT$ 0.2754113278122831999NT$ 0.2754113278122831999

-1.17%

-2.42%

-8.42%

-8.42%

Moonbeam（GLMR）價格歷史 TWD

跟蹤 Moonbeam 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00588087-2.42%
30天NT$ -0.001667-18.42%
60天NT$ -0.002556-25.71%
90天NT$ -0.007564-50.60%
Moonbeam 今日價格變化

今天，GLMR 記錄了 NT$ -0.00588087 (-2.42%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Moonbeam 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001667 (-18.42%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Moonbeam 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GLMR 的變化為 NT$ -0.002556 (-25.71%)，從而更廣泛地了解其表現。

Moonbeam 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.007564 (-50.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Moonbeam（GLMR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Moonbeam 價格歷史頁面

Moonbeam 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Moonbeam 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Moonbeam 的價格？

GLMR 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 以太坊兼容性需求——作為 Polkadot 上與以太坊兼容的平行鏈，跨鏈 dApp 的採用程度將驅動其價值增長。

2. Polkadot 生態系統的發展——DOT 的表現以及平行鏈拍賣活動的動態，都會對 GLMR 產生影響。

3. 開發者活躍度——在 Moonbeam 上構建項目的數量，將直接影響其使用價值。

4. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢及風險偏好會對 GLMR 的價格產生影響。

5. 代幣實用性——包括質押獎勵、治理參與以及交易手續費等機制，將創造出穩定的需求。

6. 競爭環境——相較於 Polygon 或 Avalanche 等其他智慧合約平台，GLMR 的表現將決定其競爭優勢。

為什麼人們想知道 Moonbeam 今天的價格？

人們希望了解今日的Moonbeam（GLMR）價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合管理、投資時機把握、市場分析，以及追蹤其持有資產的價值。作為Polkadot上與Ethereum相容的平行鏈，GLMR深受DeFi投資者與開發者的青睞。

Moonbeam 的價格預測

Moonbeam（GLMR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GLMR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Moonbeam (GLMR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Moonbeam 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Moonbeam 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Moonbeam 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GLMR 2026–2027 年價格的預測。

關於 Moonbeam

Moonbeam (GLMR) 是一種實用性代幣，為 Moonbeam 網路提供動力，該網路是一種區塊鏈協議，旨在通過提供與現有的 Ethereum 開發者工具鏈和網路的兼容性，簡化建立區塊鏈應用程序的過程。作為 Polkadot 網路上的一個與 Ethereum 兼容的智能合約平台，Moonbeam 旨在讓創建多鏈應用程序變得容易。GLMR 代幣用於交易費用、協議治理，以及通過抵押來維護網路的安全。該代幣的發行模型是通脹的，新代幣發行的一部分將用於抵押獎勵，其餘的則分配給 Moonbeam Treasury。

如何在台灣購買和投資 Moonbeam

準備好開始使用 Moonbeam 了嗎？在 MEXC 購買 GLMR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Moonbeam 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Moonbeam (GLMR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Moonbeam 將立即存入您的錢包。
Moonbeam (GLMR) 購買教程

Moonbeam 能做什麼？

擁有 Moonbeam 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Moonbeam (GLMR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Moonbeam (GLMR)

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Moonbeam資源

要更深入地瞭解 Moonbeam，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Moonbeam網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemPolkadot EcosystemLayer 1 (L1)

人們還問：關於Moonbeam的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:55:48 (UTC+8)

Moonbeam（GLMR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Moonbeam 的更多資訊

GLMRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GLMR。在 MEXC 上探索 GLMRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Moonbeam (GLMR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Moonbeam 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GLMR/USDT
NT$0.23641815
NT$0.23641815NT$0.23641815
-2.06%
10.27M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.97321
NT$2.97321NT$2.97321

+389.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18705647
NT$0.18705647NT$0.18705647

-0.88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4555725
NT$0.4555725NT$0.4555725

-26.16%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.977176
NT$8.977176NT$8.977176

+20.72%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.421559
NT$9.421559NT$9.421559

+5.89%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.97321
NT$2.97321NT$2.97321

+389.47%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3723036
NT$8.3723036NT$8.3723036

+126.20%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.368246445
NT$0.368246445NT$0.368246445

+76.42%

Heima

Heima

HEI

NT$5.40293
NT$5.40293NT$5.40293

+38.15%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.67709
NT$28.67709NT$28.67709

+26.90%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

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GLMR
TWD
TWD

1 GLMR = 0.23613042 TWD