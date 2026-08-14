Moonbeam 今日價格

Moonbeam (GLMR) 今日實時價格為 NT$ 0.007386，過去 24 小時內變化了 2.43%。目前 GLMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007386 每 GLMR。

Moonbeam 目前市值在 NT$ 8.71M 排名第 #941，流通供應量為 1.18B GLMR。過去 24 小時內，GLMR 的交易價格在 NT$ 0.007249（低點）和 NT$ 0.007687（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 954.01691642746247715，而歷史最低價為 NT$ 0.2754113278122831999。

短期表現方面，GLMR 在過去一小時內波動了 -1.17%，過去7 天內波動了 -8.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.82K。

Moonbeam（GLMR）市場資訊

排名 No.941 市值 NT$ 8.71MNT$ 8.71M NT$ 8.71M 成交量（24H） NT$ 76.82KNT$ 76.82K NT$ 76.82K 完全稀釋市值 NT$ 9.13MNT$ 9.13M NT$ 9.13M 流通量 1.18B 1.18B 1.18B 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,236,213,103 1,236,213,103 1,236,213,103 所屬公鏈 NONE

Moonbeam 的目前市值為 NT$ 8.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.82K。GLMR 的流通量為 1.18B，總供應量是 1236213103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 9.13M。