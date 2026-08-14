GAIB 今日價格

GAIB (GAIB) 今日實時價格為 NT$ 0.01291，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 GAIB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01291 每 GAIB。

GAIB 目前市值在 NT$ 2.64M 排名第 #1497，流通供應量為 204.83M GAIB。過去 24 小時內，GAIB 的交易價格在 NT$ 0.01279（低點）和 NT$ 0.01306（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.95878576724309245，而歷史最低價為 NT$ 0.363943685535798789。

短期表現方面，GAIB 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -10.60%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.24K。

GAIB（GAIB）市場資訊

排名 No.1497 市值 NT$ 2.64MNT$ 2.64M NT$ 2.64M 成交量（24H） NT$ 55.24KNT$ 55.24K NT$ 55.24K 完全稀釋市值 NT$ 12.91MNT$ 12.91M NT$ 12.91M 流通量 204.83M 204.83M 204.83M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 20.48% 所屬公鏈 ETH

GAIB 的目前市值為 NT$ 2.64M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.24K。GAIB 的流通量為 204.83M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.91M。