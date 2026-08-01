FooDriver 今日價格

FooDriver (FDC) 今日實時價格為 --，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FDC 兌 TWD 的匯率為 -- 每 FDC。

FooDriver 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- FDC。過去 24 小時內，FDC 的交易價格在 --（低點）和 --（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，FDC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --。

FooDriver（FDC）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- --

FooDriver 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。FDC 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。