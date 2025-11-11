Yooldo 是一個多鏈 Web3 遊戲平台，其類似中心化交易所 (CEX) 的介面簡化了用戶上手，同時透過 NFT 和基於代幣的資產實現了真正的數位所有權。 Yooldo 的多遊戲世界由 Consensys、Linea 和其他領先合作夥伴提供支持，並以 ESPORTS 代幣為動力。 Yooldo 不斷嘗試探索可行的 Web3 遊戲模式，並開發互補的服務產品以完善 Web3 生態系統。流暢的 Level 2 和橋接集成，使用戶能夠在以太坊、Linea、BNB 鍊等鏈之間實現閃電般快速且經濟高效的遊戲體驗。自 2021 年以來，Yooldo 團隊以其奉獻精神和專業知識給市場留下了深刻的印象，這體現在多項計劃和持續交付中。在十多年的黑客馬拉松賽事中屢獲殊榮的基礎上，Yooldo 為 Web2 和 Web3 的新手和愛好者重新編寫了 GameFi 的劇本。