Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟學
Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟學和價格數據分析
快速了解 Yooldo Games（ESPORTS）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。
Yooldo Games（ESPORTS）資訊
Yooldo 是一個多鏈 Web3 遊戲平台，其類似中心化交易所 (CEX) 的介面簡化了用戶上手，同時透過 NFT 和基於代幣的資產實現了真正的數位所有權。 Yooldo 的多遊戲世界由 Consensys、Linea 和其他領先合作夥伴提供支持，並以 ESPORTS 代幣為動力。 Yooldo 不斷嘗試探索可行的 Web3 遊戲模式，並開發互補的服務產品以完善 Web3 生態系統。流暢的 Level 2 和橋接集成，使用戶能夠在以太坊、Linea、BNB 鍊等鏈之間實現閃電般快速且經濟高效的遊戲體驗。自 2021 年以來，Yooldo 團隊以其奉獻精神和專業知識給市場留下了深刻的印象，這體現在多項計劃和持續交付中。在十多年的黑客馬拉松賽事中屢獲殊榮的基礎上，Yooldo 為 Web2 和 Web3 的新手和愛好者重新編寫了 GameFi 的劇本。
Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景
了解 Yooldo Games（ESPORTS）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。
關鍵代幣經濟指標及其計算方式：
總供應量（Total Supply）：
已創建或將要創建的 ESPORTS 代幣的最大數量。
流通供應量（Circulating Supply）：
目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。
最大供應量（Max Supply）：
ESPORTS 代幣可能存在的總數量上限。
完全稀釋估值（FDV）：
目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。
通脹率（Inflation Rate）：
反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。
為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？
流通供應量高 = 流動性強。
最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。
代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。
FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。
現在您已經了解了 ESPORTS 代幣經濟模型的功能，趕快查看 ESPORTS 代幣的實時價格吧！
如何購買 ESPORTS
Yooldo Games（ESPORTS）價格歷史
分析 ESPORTS 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。
ESPORTS 價格預測
想知道 ESPORTS 的未來走勢嗎？我們的 ESPORTS 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。
