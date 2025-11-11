Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟學

Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟學

深入了解 Yooldo Games（ESPORTS），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
更新時間：2025-11-11 07:52:45 (UTC+8)
Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 Yooldo Games（ESPORTS）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 29.94M
$ 29.94M
總供應量：
$ 900.00M
$ 900.00M
流通量：
$ 126.35M
$ 126.35M
FDV (完全稀釋估值)：
$ 213.28M
$ 213.28M
最高價：
$ 0.3
$ 0.3
最低價：
$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288
目前價格：
$ 0.23698
$ 0.23698

Yooldo Games（ESPORTS）資訊

Yooldo 是一個多鏈 Web3 遊戲平台，其類似中心化交易所 (CEX) 的介面簡化了用戶上手，同時透過 NFT 和基於代幣的資產實現了真正的數位所有權。 Yooldo 的多遊戲世界由 Consensys、Linea 和其他領先合作夥伴提供支持，並以 ESPORTS 代幣為動力。 Yooldo 不斷嘗試探索可行的 Web3 遊戲模式，並開發互補的服務產品以完善 Web3 生態系統。流暢的 Level 2 和橋接集成，使用戶能夠在以太坊、Linea、BNB 鍊等鏈之間實現閃電般快速且經濟高效的遊戲體驗。自 2021 年以來，Yooldo 團隊以其奉獻精神和專業知識給市場留下了深刻的印象，這體現在多項計劃和持續交付中。在十多年的黑客馬拉松賽事中屢獲殊榮的基礎上，Yooldo 為 Web2 和 Web3 的新手和愛好者重新編寫了 GameFi 的劇本。

幣種官網：
https://www.yooldo.gg/
幣種白皮書：
https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper
區塊查詢：
https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 Yooldo Games（ESPORTS）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 ESPORTS 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

ESPORTS 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 ESPORTS 代幣經濟模型的功能，趕快查看 ESPORTS 代幣的實時價格吧！

